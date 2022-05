Caterina Balivo, salvata la vita in extremis e la corsa in ospedale. Il dramma

Caterina Balivo ha avuto un incidente davvero terrificante che l’ha portata a rischiare di morire, per fortuna è stata salvata per un pelo.

Una delle conduttrici più apprezzate della televisione italiana in questo momento è assolutamente Caterina Balivo, la sua grande professionalità, unita al suo viso solare e gioioso hanno saputo catturare il pubblico di ogni generazione.

La carriera di Caterina Balivo inizia con la partecipazione al concorso di bellezza più famoso del nostro Paese nel 1999, Miss Italia, arriva a classificarsi terza nell’edizione in cui vinse Manila Nazzaro. Per Caterina però iniziarono ad aprirsi moltissime porte nel mondo dello spettacolo, affianca il compianto Fabrizio Frizzi nella settima edizione di Scommettiamo Che…? dove ha il ruolo di valletta, per poi passare come inviata di Carlo Conti per il programma I Raccomandati.

Caterina ha voglia di fare non solo programmi, ma decide di cimentarsi come attrice anche in film e commedie teatrali, poi però entra a far parte del cast di Unomattina e in seguito a Casa Raiuno insieme al presentatore Massimo Giletti, non si può certo dire che la Balivo non abbia fatto molta gavetta e si sia fatta le ossa in questo mondo, tanto che infatti poi il successo meritatissimo è arrivato.

Nel 2005 conduce Festa Italiana, un varietà pomeridiano che la porta a essere volto noto al grande pubblico, questo però fino al 2010, quando il programma viene cancellato inspiegabilmente con la sorpresa di tutti.

Il 2013 è l’anno in cui arriva però il programma che le ha dato grande soddisfazione, ovvero programma Detto Fatto, anche suo marito, anche se non fa parte del mondo dello spettacolo, Guido Maria Brera, d’azienda e scrittore d’azienda, ha un ruolo fondamentale in questo mondo soprattutto adesso, infatti proprio dell’uomo il romanzo Diavoli da cui è stata tratta la serie tv di successo con il titolo omonimo con protagonisti Patrick Dempesy e Alessandro Borghi, arrivata ora alla sua seconda stagione, in onda su Sky e NOW.

La confessione scioccante di Caterina Balivo

Durante un’intervista Caterina Balivo ha deciso di raccontare qualcosa di molto personale legato alla sua vita di quando era bambina, la donna racconta che quando era piccola era particolarmente pestifera, non si riusciva a farla stare un attimo ferma. Il suo essere così tanto esagitata l’ha portata a cacciarsi in una situazione estremamente drammatica e si è dovuto correre per salvarle la vita.

La stessa Caterina ha raccontato, “Una mattina mia madre ha dovuto lasciarmi un’oretta dalla vicina di casa. Al ritorno, ha notato che qualcosa non andava: camminavo sbandando, ero tutta rossa in faccia. Avevo ingoiato il detersivo”.

Poi ha continuato il racconto sconvolgente, che poi prosegue “Di corsa in ospedale e subito riempita di tubi per salvarmi la vita. Ogni volta che mia madre lo racconta quasi si mette a piangere. A nove mesi ho rischiato di morire. I medici mi hanno salvata in extremis con una lavanda gastrica”.

Una situazione estrema che poteva trasformarsi in una vera e propria tragedia per una giovane Caterina, fortunatamente tutto si è risolto grazie alle tempestive cure dei medici.