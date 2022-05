Michelle Hunziker rivela la tragedia che l’ha strappata a Eros. Il racconto straziante

Michelle Hunziker ha deciso di rivelare dettagli sconvolgenti di un periodo davvero drammatico della sua vita.

La storia d’amore tra Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti è stata una di quelle che ha fatto sognare tutto il Paese, erano giovanissimi, bellissimi, innamoratissimi, dopo essersi messi insieme hanno deciso di convolare a nozze, un evento mediatico seguitissimo, erano raggianti, ancora adesso ci si ricorda di quanto fossero meravigliosi.

Dal loro amore è poi arrivata una figlia, la stupenda Aurora Ramazzotti. Però quello che a tutti sembrava un matrimonio da fiaba nascondeva dei lati oscuri, tanto che purtroppo ad un certo punto tra i due è finita e hanno preso strade diverse. Dopo anni di speculazioni e false notizie sul perché tra i due fosse finita, alla fine è stata proprio Michelle a rivelare i retroscena della fine del matrimonio con il suo grande amore Eros, una tristissima separazione che la conduttrice ha deciso di raccontare nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo.

Eros e Michelle hanno incrociato i loro sguardi per la prima volta proprio durante un concerto del cantante, come una favola d’amore da quel giorno, era l’anno 1995, i due sono diventati inseparabili, quando si parla di colpo di fulmine si può proprio raccontare la loro storia, infatti le nozze sono arrivate non molto dopo, esattamente nel 1998, come detto poco fa, questa unione ha portato alla nascita della prima figlia Aurora Ramazzotti, adesso una splendida donna che ha iniziato a muoversi nel mondo dello spettacolo con grande talento, una dote di famiglia.

Nonostante tutto sembri perfetto, qualcosa in questa storia è andato storto, per i due innamorati non c’è stato nulla da fare e nel 2002 arriva la sentenza definitiva che spezza il cuore di tantissimi fan: Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti si lasciano definitivamente ufficializzando il divorzio. Dopo tanto parlare del perché si sia arrivato a questo, proprio Michelle ha deciso di raccontare tutto.

Michelle Hunziker confessa i motivi della fine del matrimonio con Eros

Sebbene i due nel tempo abbiamo ricominciato da zero, costruendosi delle nuove vite, qualcosa è sempre rimasto in sospeso. Michelle Hunziker, negli ultimi dieci anni è stata sposata con l’imprenditore bergamasco Tomaso Trussardi, i due hanno avuto due figlie Sole e Celeste, purtroppo però anche questa relazione si è chiusa di recente e ancora ci sono voci contrastanti sulle motivazioni.

Per quanto riguarda Eros, dopo la fine del matrimonio con la conduttrice di origine svizzera, si è risposato con la modella Marica Pellegrinelli nel 2019, dalla loro unione sono arrivati due figli, Raffaella Maria e Gabrio Tullio, ma anche questa relazione è terminata.

Negli ultimi tempi, visto che proprio i due sono single, sono iniziate a girare voci insistenti su un possibile ricongiungimento tra i due, questa possibilità sta facendo impazzire di gioia i fan, che da sempre sperano di rivederli insieme. Qualcosa che però, per ora, è sempre stata smentita proprio da Michelle che ha sempre affermato che tra lei e Eros ci sia e ci sia sempre stato un rapporto di grande affetto e stima reciproci, quindi quale sarà stata la causa della rottura da questa coppia perfetta?

Sebbene ci sia ancora un alone di mistero, alcuni indizi li ha lasciati proprio la stessa Michelle a Verissimo, la conduttrice racconta che durante il matrimonio è entrata a far parte di una setta, qualcosa che le ha distrutto la vita, lei stessa la racconta come un’esperienza sconvolgente, poi prosegue raccontando che le era stato imposto di seguire uno stile di vita molto rigido, questo prevedeva allontanare il desiderio sessuale e eliminare dalla propria vita qualsiasi tipo di bene materiale.

LEGGI ANCHE-> Tomaso Trussardi in compagnia di una donna bellissima, ma non è Michelle Hunziker

Quello che racconta di aver subito è un vero e proprio lavaggio del cervello tale da essere completamente soggiogata dalla setta. Il racconto di Michelle è straziante, “Per controllarmi mi hanno allontanato dagli affetti e fatto leva sulle mie debolezze […] Mi dicevano che mio marito era negativo per me, ma io lo amavo moltissimo. Quando Eros mi ha messo davanti alla scelta ‘o me o loro’ io ho scelto loro”.

Un periodo durissimo e dolorosissimo che ha portato a conseguenze devastanti, per fortuna grazie all’amore di sua figlia Aurora è riuscita ad uscirne prima che fosse troppo tardi e si rovinasse completamente la vita.