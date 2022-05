Lutto per Iva Zanicchi, un dolore talmente profondo che non riesce a superarlo

Iva Zanicchi ha deciso di confessare a cuore aperto il profondissimo dolore che sta vivendo, non solo la malattia ma anche il lutto devastante.

Una delle regine della storia della televisione italiana è Iva Zanicchi, lei ha fatto davvero di tutto, è una cantante, una presentatrice, un’opinionista, insomma, la televisione è la sua casa e il pubblico la ama da generazioni in generazioni proprio per il suo essere allegra, solare e spesso anche molto schietta.

La sua voce ha fatto innamorare milioni di persone e anche nell’ultima edizione del Festival di Sanremo ha lasciato il segno. In questo ultimo periodo però la famosa cantante ha deciso di lasciarsi andare a confessioni molto personali, qualcosa che per lei è stato davvero devastante, Iva ha deciso di confessare uno dei periodi più complicati della sua vita.

La malattia che ha segnato Iva Zanicchi

Il racconto che ha deciso di fare Iva Zanicchi è davvero doloroso, una pagina nera della sua vita che ancora porta con sé dei profondi strascichi, si tratta di non molto tempo fa, quando insieme a suo fratello Antonio, è stata ricoverata in ospedale per via del Covid, una situazione che non solo l’ha profondamente spaventata, ma ha porato a una terribile tragedia. Per quanto Iva si reputi particolarmente fortunata per essere riuscita a superare questa terribile malattia, nulla invece si è potuto fare per suo fratello che non è riuscito a combattere il terribile male.

La stessa Iva Zanicchi ha raccontato al settimanale Voi anche che, per quanto abbia sconfitto il Covid, ne porti ancora i segni, infatti uno dei più gravi danni del virus risiede proprio nei postumi che questo lascia, chiamati Long Covid, qualcosa su con non scherzare assolutamente, quindi oltre a piangere la scomparsa dell’amato fratello, strappato alla vita da questo dramma del nostro secolo, la donna si vede costretta a convivere con i sintomi restanti della malattia che condizionano la sua vita.

Conseguenze sconcertanti su Iva Zanicchi

Le conseguenze del Long Covid sono spesso davvero pesanti, la stessa Iva ha raccontato che nonostante ne sia pienamente guarita sente ancora il bisogno di rigenerarsi, proprio perché la malattia ha lasciato segni indelebili sul suo corpo e probabilmente solo il tempo potrà portarla a completa guarigione, ma rimarrà per sempre con una ferita aperta nel cuore.

Un dramma condiviso da molti, non solo in Italia, ma nel mondo, aver perso i propri cari, amici e parenti in un momento caotico in cui non si riusciva nemmeno bene a capire cosa stesse succedendo, soprattutto in molti casi senza riuscire nemmeno a dire addio. Proprio questo è uno dei grandi dolori che affligge Iva, non aver potuto dare l’ultimo saluto al fratello scomparso con una celebrazione.

La celebre cantante e presentatrice ha ripercorso quei terribili momenti durante la dolorosa chiacchierata con il giornale, dal ricovero in ospedale con il fratello Antonio dopo aver contratto il Covid l’inverno scorso, al suo percorso per guarire, fino alla sua uscita da sola dall’ospedale, dove ha dovuto lasciare per sempre il fratello stroncato dal terribile virus. La stessa Zanicchi ammette che è un dolore troppo profondo e non riesce a superarlo, racconta, “Dopo la morte di mio fratello Antonio non sono più la stessa, mi manca tantissimo e non riesco a rassegnarmi. Se potessi tornare indietro farei un gran casino… ma ormai…”.

Una storia che ha il richiamo di tante, troppe altre storie che abbiamo sentito in questi terribili ultimi anni, le morti non si contano nemmeno più e il dolore è dilagante.