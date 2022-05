Charlene di Monaco, la malattia non le da tregua, di nuovo in ospedale

Charlene di Monaco si trova nuovamente a dover affrontare la terribile malattia che non le da tregua, la notizia è devastante.

Charlene di Monaco sta vivendo un periodo davvero difficile della sua vita, in questi ultimi anni si è sempre ritrovata al centro dell’attenzione pubblica per i suoi drammi famigliari, tra cui un matrimonio che sta andando alla deriva e per quei terribili problemi di salute che continuano a perseguitarla.

La bellissima Charlene di Monaco, oltre a essere ormai considerata come la consorte di Alberto II di Monaco, i due sono convolati a nozze nella Sala del Trono del Palazzo dei Principi a Monaco Vecchia, ha alle spalle una vita completamente differente, infatti prima di diventare una nobildonna è stata una modella e una nuotatrice professionista.

Cresciuta in una famiglia benestante, suo padre era proprietario di una industria tessile e sua madre si dedicava ad allenare la squadra femminile di nuoto.

Il grande amore di Charlene fin da piccola è sempre stato il nuoto, tanto si è dimostrata nel tempo un vero talento, la stessa ha vinto due medaglie d’oro e una d’argento ai Giochi panafricani del 1999 tenutisi a Johannesburg, invece per due volte ha rappresentato il Sudafrica ai Giochi del Commonwealth. Sfortunatamente un infortunio le ha precluso di poter continuare la carriera distruggendo il suo sogno di poter partecipare ai giochi olimpici di Pechino.

Nonostante questo la principessa ha ottenuto grandi riconoscimenti, ricoperto ruoli importanti e ha presenziato a eventi di livello internazionale come per esempio il funerale di Nelson Mandela, inoltre nella sua vita è forte la spinta verso la beneficienza, infatti è membro di un’associazione contro l’autismo di nome MOONA. Nella vita di Charlene, però, come si diceva prima, sono tanti i lati oscuri e la malattia è proprio uno di questi.

La terribile malattia di Charlene di Monaco

Come sappiamo Charlene ha dovuto affrontare una malattia devastante contratta in un viaggio in Sudafrica, questa l’ha costretta a stare per molto tempo lontana dai suoi figli e dagli affetti più cari e nonostante le dimissioni del dicembre del 2021, le sue condizioni rimanevano precarie visto il consistente uso di narcotici e sonniferi che l’hanno completamente scompensata.

Dopo un lungo e doloroso periodo è riuscita a tornare dai suoi figli adorati dopo un altro periodo di riabilitazione in Svizzera, però purtroppo il dramma non sembra essere finito.

Il ritorno della drammatica malattia

Purtroppo Charlene non sta ancora bene, la salute della principessa continua a essere messa a rischio, proprio mentre suo marito era a Disneyland con i figli, la principessa di Monaco ha avuto una terribile crisi epilettica, una cosa che le era già capitata in precedenza dopo l’precedenza a Durban.

LEGGI ANCHE-> Ritrova il sorriso con lui, Charlene di Monaco e un famoso miliardario

I giornali che riportano la notizia dicono che il terribile attacco le sia venuto a seguito dell’operazione perché si trattava di una situazione molto pesante, ma tante voci parlano anche di uno stress estremo dovuto proprio alla sua vita di coppia. Da quanto si vocifera sembrerebbe che per quanto lei voglia allontanarsi da Alberto, lui la stia pagando per farsi vedere in pubblico insieme.

LEGGI ANCHE-> Alberto di Monaco beccato in Italia con un’altra. Charlene è distrutta

Non ci sono ovviamente conferme su questo, quello che sappiamo è che la prossima volta che vedremo la principessa triste, così ormai definita, sarà proprio in occasione del Festival di Cannes, la manifestazione è iniziata lo scorso 17 maggio, forse vedremo se le sue condizioni di salute sono migliorate.