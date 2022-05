Alberto di Monaco beccato in Italia con un’altra. Charlene è distrutta

Ancora cattive notizie per Charlene di Monaco, questi ultimi anni per lei sono stato davvero devastanti e le batoste sembrano non finire…

Soprannominata ormai la principessa triste, Charlene di Monaco si è ritrovata ad affrontare una nuova devastante situazione che l’ha catapultata nuovamente nell’occhio del ciclone mediatico, sembra proprio che il suo consorte, Alberto di Monaco, sia stato pizzicato in compagnia di un’altra donna proprio in Italia. I ben informati avranno già capito di chi si tratta.

Dopo poco più di un mese che la principessa Charlene ha deciso di far ritorno al Principato, dopo un anno davvero difficile che l’ha vista compita da una terribile malattia, con continui ricoveri in ospedali e cliniche per la riabilitazione, finalmente sembrava arrivato uno spiraglio di sereno nella sua vita.

Era tornata a casa per riabbracciare i suoi amati figli, riprendere la sua posizione nel Principato, anche se con decisamente meno impegni rispetto a prima, e provare a ristabilire una sorta di tranquillità, soprattutto visto che proprio Charlene, per trovare la pace interiore che cerca da anni, ha definitivamente deciso di prendere le distanze dalla famiglia reale.

Il suo ritorno al Principato, infatti, riguarda solo i suoi figli Jacques e Gabriella che sono stati lontano da lei per tanti mesi e se stessa, le servirà del tempo per rimettersi in forma.

Proprio adesso che tutto sembrava tornato a una semi normalità, se tale la si può definire, ma comunque una situazione che metteva la principessa in una situazione di tranquillità, ecco che arriva la bastonata, perché proprio suo marito, Alberto II è stato pizzicato in Italia insieme a un’altra donna, la conosciamo tutti.

Alberto di Monaco e l’altra donna

Il sovrano monegasco si trova al centro dell’attenzione pubblica proprio per quest’ultimo avvistamento in Italia insieme alla donna famosissima, questo è stato un altro duro colpo per Charlene di Monaco che si trova a fare i conti anche con questa situazione. Alberto di Monaco è stato fotografato proprio in Italia in compagnia di una donna che conosciamo tutti, si tratta proprio di Nicole Coste.

La Coste è stata l’ex compagna di Alberto Grimaldi, dalla loro relazione è nato anche il primo figlio Alexandre, la loro relazione è stata intensa e fugace, conclusasi in poco tempo con la gravidanza di lei, si dice inattesa. Nonostante l’imminente separazione Alberto ha da subito riconosciuto il figlio nato dalla notte d’amore con la donna, infatti Alexandre è figlio legittimo di Alberto, lo stesso ha un ruolo importante nella vita e nella famiglia Grimaldi.

Questa situazione non è mai andata a genio alla principessa di Monaco Charlene, che sembra non sopportare per nulla la sua rivale in amore Nicole, sembra proprio non tollerare nemmeno la sua presenza, piuttosto frequente, al Palazzo dei Principi. Inoltre, proprio nel periodo in cui Charlene si trovava ricoverata prima in Sudafrica e poi in Svizzera, più volte Alberto II è stato pizzicato in compagnia proprio di Nicole Coste e non solo, la ex ha anche preso parte a eventi pubblici ufficiali.

Per è una situazione insopportabile e quest’ultima apparizione insieme dei due in Italia è stata l’ennesima batosta per la principessa triste, il suo matrimonio è sempre più a rischio.