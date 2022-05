Tomaso Trussardi in compagnia di una donna bellissima, ma non è Michelle Hunziker

Da qualche giorno sta girando una foto che vedere Tomaso Trussardi accompagnato a una donna bellissima e biondissima, ma non si tratta di Michelle Hunziker, ecco chi è.

L’idillio amoroso tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi ormai è solo un lontano ricordo del passato, la loro rottura è stata ufficializzata ormai da un po’ di tempo e i due hanno già espresso in diverse occasioni, sia attraverso commenti sia con immagini, il fatto che abbiamo definitivamente deciso di prendere strade diverse per la loro vita.

Recentemente Tomaso Trussardi è stato però pizzicato in giro con una donna bellissima, anche lei bionda ma non assomiglia a Michelle Hunziker. Ecco le foto, l’avete riconosciuta?

Tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi è decisamente finita

Quella di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi è stata una storia d’amore che è nata all’improvviso e nello stesso modo è finita, quando i due hanno annunciato del loro fidanzamento è stato un fulmine a ciel sereno, nessuno si sarebbe mai potuto immaginare che tra i due ci fosse una relazione, invece il loro è stato un lungo e profondo amore.

La coppia ha iniziato la relazione nel 2011, solo tre anni dopo hanno deciso di convolare a nozze e nel 2014 si sono sposati al Palazzo della Ragione di Bergamo. Dal loro amore sono nate due splendide bambine, la prima nata il 10 ottobre 2013 e la seconda l’8 marzo 2015, nel tempo però i due hanno iniziato ad allontanarsi, dopo undici anni di relazione, alla fine è arrivata la rottura definitiva annunciata quest’anno, all’inizio del 2022.

Dalla loro separazione sono stati tanti gli accadimenti che hanno messo in moto la macchina mediatica che li segue ininterrottamente, come per esempio quel bacio galeotto tra Michelle e il suo ex marito Eros Ramazzotti in diretta durante una puntata dello show Michelle impossible, un segno di riappacificamento tra i due che ha fatto molto discutere e soprattutto impazzire i fan della coppia. Nel frattempo anche Tomaso non è stato con le mani in mano e in diverse occasioni è stato pizzicato con altre donne.

Di recente però, il bell’imprenditore bergamasco è stato visto in giro con una donna bellissima, biondissima ma non è assolutamente Michelle Hunziker, uno scatto che ha fatto il giro del web e in molti si sono chiesti chi fosse questa bellezza mozzafiato. La risposta è presto data…

La bellissima bionda insieme a Tomaso Trussardi

Questa è la foto che ha messo diversi punti di domanda sulle teste delle persone, che seguendo le vicende dei due ex si sono iniziati a chiedere chi fosse questa meravigliosa donna al fianco di Trussardi, si tratta niente di meno che di Gaia Trussardi, sorella di Tomaso, la ragazza è nata nel 1980 e i suoi genitori sono, ovviamente, Nicola e Maria Luisa.

Molti non l’avevano riconosciuta perché la giovane donna è una persona estremamente riservata, una gran lavoratrice che si è sempre occupata di portare avanti l’azienda di famiglia senza esporsi all’opinione pubblica. Giada si è occupata da quando aveva 24 anni di gestire le collezioni della Maison di famiglia. Adesso la donna ha deciso di lasciare il lavoro per dedicarsi alla sua più grande passione, la musica.