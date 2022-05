Katia Ricciarelli e il mantenimento stratosferico che riceve da Pippo Baudo

Katia Ricciarelli è stata sposata per diversi anni con Pippo Baudo. A quanto ammonta il mantenimento che il presentatore deve alla ex moglie?

La celebre soprano italiana ha partecipato alla sesta edizione del Grande Fratello Vip. Un “palcoscenico” insolito per lei che ha calcato i teatri di tutto il mondo. Un’esperienza sorprendente anche per i fans abituati a vederla soprattutto cantare, tuttavia con grande determinazione la Ricciarelli ha accettato questa sfida. Per lei non è stato semplice abituarsi ad alcune dinamiche televisive, soprattutto in un programma come il seguitissimo reality show Mediaset.

Malgrado in apparenza Katia Ricciarelli non sarebbe la persona più adatta a partecipare a un reality come questo, per il semplice fatto di essere fuori contesto, eppure nonostante i limiti a dispetto delle aspettative dei più scettici, Katia ha dimostrato di essere un elemento valido anche in un ambiente a lei poco avvezzo. La settantaseienne nata a Rovigo si è resa infatti protagonista di questa edizione, regalando al pubblico da casa una serie di litigate che verranno ricordate a lungo.

Molto controverso è stato anche il suo rapporto con Alfonso Signorini, ossia il conduttore del programma di Canale 5. Diversi telespettatori infatti, hanno affermato che il padrone di casa abbia in un certo senso favorito l’artista nostrana, chiudendo un occhio su alcuni suoi scivoloni al contrario di quanto fatto con altri concorrenti.

Katia Ricciarelli, ecco quanto riceve da Pippo Baudo

Nel gennaio del 1986 Katia Ricciarelli e Pippo Baudo si sono sposati, era proprio il giorno del compleanno di lei. La coppia non ha mai avuto figli, ed è rimasta legata fino al 2004, anno in cui si sono separati. Il divorzio invece è arrivato solo nel 2007. In quel periodo si è parlato molto delle cifre del mantenimento che il conduttore ha dovuto versare a quella che ormai è la sua ex moglie.

Secondo alcune fonti, Pippo avrebbe versato 12 mila euro al mese alla famosa soprano, oltre ad alcuni milioni di euro come liquidazione definitiva. Stando a quanto riportato anche da contocorrenteonline.it però, qualche tempo dopo è intervenuta sulla questione proprio la stessa Katia, la quale ha smentito gran parte delle voci che circolavano sulla faccenda.

“Al contrario io non ho ricevuto niente né dal matrimonio né tanto meno dal divorzio”, ha affermato l’ex gieffina sulle pagine del settimanale Nuovo. Successivamente ha dichiarato: “Al momento della separazione, in una fase interlocutoria, il tribunale mi diede un assegno di 12 mila euro mensili, percepii solo un periodo e venne sospeso quando il nostro matrimonio si chiuse col divorzio. Da quel momento il mio ex marito non mi ha dato più niente. Non gli ho mai chiesto niente, il mio lavoro mi consente una completa indipendenza economica di cui vado fiera”.

L’ex moglie di Baudo rivendica dunque la sua piena indipendenza dall’ex marito.