Un nuovo incidente all’Isola dei Famosi, il naufrago è grave, portato via d’urgenza

L’Isola dei Famosi potrebbe rinominarsi l’isola degli infortuni in questa edizione, una nuova situazione disastrosa ha portato uno dei concorrenti ad abbandonare il programma d’urgenza.

Un altro incidente in Honduras, all’Isola dei Famosi uno dei naufraghi si taglia gravemente, ha dovuto subito lasciare la palapa per essere curato. Per la padrona Ilary Blasi non c’è un attimo di tregua in questa edizione del programma che ormai conduce da tempo, in questi giorni appena passati ne sono successe davvero di ogni, da feriti a malesseri, i vari concorrenti, dopo quasi due mesi sull’isola iniziano a dare i primi segni di cedimento, sia fisici che di attenzione, la fame si fa sentire e la stanchezza non manca.

Così veniamo a scoprire che uno dei naufraghi, tra i concorrenti più amati di questa edizione del reality show in onda su Canale 5, si è fatto male, a darne notizia proprio l’inviato speciale del programma, Alvin che ha annunciato, “Manca un naufrago, Si è fatto male. Camminando ha urtato la radice di una mangrovia nascosta nella sabbia. Fra qualche minuto, ci auguriamo che possa rientrare. Al momento è medicato, perché è entrata sotto l’unghia”.

La dinamica dell’incidente

Da quello che abbiamo capito, il naufrago in questione non sembra aver visto una pianta radicata nel terreno la quale ha delle radici insidiose, così a piedi scalzi ci è passato sopra e si è procurato un profondo taglio sul piede, non c’è stato molto altro da fare se non intervenire subito portandolo via dall’isola d’urgenza.

Il concorrente in questione, uno dei preferiti di questa edizione, era uno dei pochi che ancora non aveva avuto nessun tipo di infortunio, ma sembra che in questa edizione non ne stia andando una dritta, proprio questa situazione ha lasciato nuovamente tutti scioccati e ha scatenato pesanti polemiche sia tra i concorrenti che in studio, la stessa opinionista Vladimir Luxuria ha sbottato trovando davvero assurdo che ancora a oggi possano accadere questo tipo di indicenti all’Isola dei Famosi.

Il concorrente infortunato

Come tutti ci auguriamo che questo sia l’ultimo caso di infortunio in questa edizione e che possa arrivare al termine con solarità e allegria e le uniche situazioni difficili da superare siano le polemiche e i battibecchi tra i naufraghi che tanto divertono e appassionano il pubblico, ma per adesso cerchiamo di capire quali sono le condizioni del naufrago infortunato.

Si tratta proprio di Nicolas Vaporidis, il famoso attore italiano amatissimo dal pubblico per fortuna non si è fatto nulla di particolarmente grave, dopo aver dovuto lasciare d’urgenza il programma per farsi controllare il taglio e medicare, ha deciso di rilasciare una dichiarazione per tranquillizzare il pubblico che lo segue con passione sulle sue condizioni.

Ecco che cosa ha detto Nicolas, “Mi fa male. Si è tagliato l’alluce. Vi risparmio i dettagli. Ho preso una radice con il piede, come si fa in casa con gli spigoli dei tavoli. A piedi scalzi, l’ho presa con tutta la forza che avevo. Fa un po’ malino”.

Nonostante sia un taglio profondo che ha dato parecchio dolore al famoso attore, per fortuna sembra essersi risolto abbastanza velocemente, anche se il suo racconto fa venire la pelle d’oca soprattutto quando dice di voler risparmiare i dettagli. Auguriamo a Nicolas Vaporidis di rimettersi preso così da riprendere il gioco in piena forma fisica.