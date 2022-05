Antonino Spinalbese è felice, lei è la femmina che gli ha rubato il cuore

Da quel momento Antonio non si è più mostrato in veste romantica al grande pubblico: fino a questo momento, quando è stato avvistato in compagnia più una bellissima figura, davvero molto importante per lui .

Anche la storia con Antonino però si sarebbe sgonfiata in breve tempo e anche questa coppia è sfumata lasciando, però, come frutto la piccola Luna Mari.

Tra i due questo tira e molla va avanti da diverso tempo e per anni non hanno fatto altro che prendersi e lasciarsi. Nei momenti di separazione ciascuno ha condotto la sua vita normalmente ed è successo che Belen intraprendesse una storia con Antonino Spinalbanese.

Tutti sono a conoscenza del fatto che Belen Rodriguez è tornata ancora una volta con il marito Stefano De Martino, padre del piccolo Santiago, conosciuto negli studi di Amici di Maria de Filippi. I due si sono conosciuti durante le puntate serali di Amici e in quel periodo entrambi avevano una relazione con altre persone, rispettivamente Fabrizio Corona e Emma Marrone. Malgrado ciò i due si sono innamorati e hanno chiuso le rispettive storie d’amore in corso.

Chi ha rubato il cuore di Antonino

Pochi giorni, fa Antonio Spinalbese ha pubblicato una storia su Instagram, che ha attirato l’attenzione dei fan e che sta facendo il giro del web.

Il parrucchiere è stato avvistato in compagnia di un’altra figura, che non è stata mostrata molto spesso sui social.

Stiamo parlando proprio del frutto dell’amore tra il parrucchiere e la modella argentina: ora avete capito di chi stiamo parlando? Naturalmente della piccola Luna Mari, la dolce figlia della coppia.

Ecco che di seguito vi mostriamo la foto che immortala il bellissimo parrucchiere con la figlia, davvero dolcissima e dallo sguardo profondo e felice.

La foto ha colpito al cuore i fan di Antonino e Belen, la bambina è davvero molto piccola e ancora non sembra possibile individuare una somiglianza con uno dei genitori o con entrambi.

Insomma per il momento nella vita di Antonino sembra non esserci spazio per nessuno se non per sua figlia che gli ha letteralmente rubato il cuore.