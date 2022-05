Flavio Insinna, clamoroso svenimento in diretta. Panico in studio

Il conduttore Flavio Insinna e lo svenimento in diretta, in studio tutti molto preoccupati durante la trasmissione: vi raccontiamo cosa è successo.

Professionalità garbo e simpatia, oltre che il grande talento sono le caratteristiche principali del conduttore Flavio Insinna, uno dei principali volti della conduzione di Rai1 che oggi è al timone del fantastico gioco seguitissimo e amato dal pubblico L’Eredità.

Flavio sin da giovanissimo aveva le idee chiare circa il suo futuro lavorativo all’interno del mondo dello spettacolo. Una volta diplomato, decide di proseguire gli studi in campo della recitazione cominciando a studiare con il maestro Alessandro Fersen, diplomandosi al “Laboratorio di esercitazioni sceniche” diretto da Gigi Proietti a Roma. Oggi Flavio Insinna è alla conduzione del noto show L’Eredità e prima di questo ha condotto anche Affari tuoi, ma la sua fama televisiva con il grande pubblico è scoppiata con il ruolo del Capitano Anceschi all’interno della fiction Don Matteo. A seguire ha interpretato il commissario nella fiction televisiva Ho sposato uno sbirro, Don Bosco e Don Pappagallo.

Flavio Insinna ha saputo interpretare personaggi dalla psicologia diversa come abbiamo visto per le già citate mini serie Rai dedicate a Don Bosco e Don Pappagallo.

Quando era alla conduzione del pre serale di Affari tuoi, Insinna non passò un bel periodo dal momento che fu accusato di aver trattato male e disprezzato alcuni concorrenti del programma molto seguito dal pubblico e in una intervista lo stesso decise di parlare dello scandalo che lo riguardava e disse: “Non mi sono ancora perdonato. Capisco chi ha ancora delle riserve verso di me e credo che sia necessario del tempo, come un risotto che si lascia lì a mantecare”.

Oggi l’uomo è al timone del famoso game show in cui si sono susseguiti Fabrizio Frizzi, Amadeus e Carlo Conti, L’Eredità. Questo programma compre una fascia quotidiana che precede il tg e possono capitare molte cose durante una puntata e alcune di queste esperienze possono lasciare senza parole lo stesso conduttore e il pubblico a casa.

Svenimento in diretta

Capita di frequente che tra i giochi del programma, Flavio Insinna intrattenga il pubblico con gioco legato alla musica.

Il concorrente che in quel momento doveva rispondere alle domande del conduttore doveva abbinare l’artista al gruppo musicale di cui è componente ed è proprio in quel momento che è avvenuto lo “scivolone” in diretta televisiva proprio su Phil Collins esclamando: “Non lo so, forse Beatles?“. Non appena pronunciata la clamorosa gaffe, una risposta più sbagliata non poteva esserci è stato il gelo in diretta. Qualcosa del genere non ce la si aspetterebbe mai.

Il conduttore ha avuto una reazione immediata e allibita e con tono ironico ha esclamato: “Calma! Lì dietro è svenuta Silvia. Portate i sali per i nostri musicologi”.