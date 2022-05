Belen Rodriguez e la fine dell’amore con Antonino Spinalbanese: ecco la verità sulla coppia

La storia d’amore tra Belen Rodriguez e Antonio Spinalbanese è davvero finita? Ecco cosa sappiamo.

La coppia formata da Belen Rodriguez e Antonino Spinalbanese ha tenuto alta l’attenzione del pubblico per molto tempo finché questa non si è conclusa improvvisamente finendo per non trovare più la giusta alchimia. Tutto questo ha dato terreno fertile per i pettegolezzi e dando vita chiacchiericcio importante che va via via aumentando anche a causa della notorietà della quale i personaggi in questione godono.

La separazione tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbanese è avvenuta negli scorsi mesi. Dopo la storia avuta con Stefano De Martino, durata alcuni anni tra diversi tira e molla, la modella argentina ha avuto dei flirt che hanno al tempo stesso tenuto banco nel mondo del gossip.

Mai nessuno di questi, però, era arrivato al punto fondamentale che ha visto proprio Antonino e Belen protagonisti: mettere su famiglia. Belen Rodriguez lo aveva fatto soltanto una volta, con quello che da molto è ritenuto il grande amore della show girl argentina.

Si tratta proprio di Stefano De Martino con il quale ha vissuto una storia talmente importante da guadagnare non soltanto l’attenzione del pubblico, ma anche un tasso di attenzione cosi elevato da rendere entrambi i giovani protagonisti indiscussi su riviste e durante le trasmissioni televisive.

Poi qualcosa si è rotto e i due si sono separati. Nonostante l’allontanamento, però, i due giovani sono rimasti uniti anche dall’arrivo del piccolo Santiago, che nel corso del tempo è rimasto il vero e proprio legame per la coppia. Anche quando la conduttrice de ‘Le Iene’ ha detto addio a Antonio Spinalbanese, Stefano De Martino è ricomparso nella sua vita anche per darle conforto in un molto complesso.

Belen Rodriguez ed Antonino Spinalbanese, è davvero finita?

Di Belen Rodriguez si parla molto anche perché la showgirl ha avuto diverse storie durante la sua vita (come dimenticare i flirt con Fabrizio Corona o Andrea Iannone), ma soltanto con De Martino e Spinalbanese la donna è riuscita ad andare oltre il flirt, addirittura mettendo su famiglia con entrambi. E con nessuno dei due, va detto, ha poi mantenuto la storia viva. Almeno non nella maniera che tutti noi ci saremo aspettati.

Insomma, la rottura tra Belen e Spinalbanese c’è stata ma non è finita del tutto. Da cosa lo possiamo capire? Come nel caso di Stefano, anche con Antonio c’è la piccola Luna Marie a tenere i due molto uniti. L’uomo pubblica spesso su Instagram foto insieme a sua figlia, elemento che fa comprendere come tra i due sia naturalmente rimasto un rapporto vivo, di sicuro più che civile.