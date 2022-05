Vanessa Incontrada in terapia: la situazione è drammatica

Non è un caso, infatti, che la stessa Vanessa per tanto tempo ha condotto un programma dove la comicità era al centro del programma stesso. Stiamo parlando di Zelig che per Vanessa è stato un palcoscenico importante.

Vanessa ha condotto il programma per anni, in coppia con Claudio Bisio, sapendo a tutti gli effetti mettere al centro dei riflettori tutta la personalità che ha contraddistinto non soltanto la sua carriera televisiva, ma inevitabilmente anche la sua vita. Certo, fare coppia con un altro personaggio di grande carisma come Claudio, è stata un’altra chiave di volta molto importante.

I due, tra l’altro, sono stati riproposti insieme ancora a ‘Zelig‘, che negli scorsi mesi è tornato in scena con Mediaset che ha voluto nuovamente puntare su un format che proprio la Incontrada e Bisio ha trovato grandi risultati ed il consenso del pubblico.

Anche in quest’ultima messa in scena i risultati sono stati comunque positivi, ma è difficile capire se Mediaset vorrà ancora puntare sul format. Al di là di questo, però, quella della Incontrada è stata una carriera con davvero tanti picchi di notorietà, che l’hanno posta in assoluto tra le conduttrice più amate nel mondo della televisione.

LEGGI ANCHE-> Simona Ventura, la drammatica malattia, “costantemente al rischio di ischemie…”

La terapia e la rivelazione che ha sconvolto tutti

Nel corso della sua carriera Vanessa Incontrada ha però dovuto fare i conti con la cattiveria e i pettegolezzi del pubblico. Anche i social sono diventati un ambiente spesso tossico, e Vanessa ne ha fatto esperienza diretta quando è stata vittima di body shaming.

Ecco la testimonianza di Vanessa su quell’esperienza: “È stato un momento duro. Io ero modella, avevo un corpo bellissimo. Poi sono rimasta incinta con una gravidanza problematica”, ha spiegato la Incontrada ai microfoni di Grazia. “Appena nato Isal ho ripreso subito a lavorare, allattavo, ero prosperosa, ma non mi aspettavo tanta cattiveria sui social”.

La donna che cosi rivelato come si sia dovuta rivolgere anche alle terapie per dover fronteggiare questo momento cosi delicato e complesso. “Per qualche mese ho frequentato un gruppo guidato da un terapeuta“, le sue parole nel corso di un’altra intervista, stavolta rilasciata alla rivista ‘Oggi’. “E lì, dopo aver molto lavorato su me stessa, ho avuto il coraggio del confronto e di raccontare le mie paure, le insicurezze”, ha ancora proseguito la Incontrada.