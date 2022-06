L’addio di Damiano dai Maneskin, allontanato dal gruppo. I fan tremano

In queste ore è arrivata una notizia davvero sconvolgente, proprio Damiano dei Maneskin ha detto addio alla band che lo ha portato al successo mondiale. Ecco cos’è successo.

Arriva una notizia che lascia i fan davvero pietrificati, lo scoop ha creato dei grossi dubbi e perplessità sul futuro di Damiano che sembra essere intenzionato a lasciare la band di cui è frontman, i Maneskin.

I tantissimi fan del gruppo musicale non si sarebbero mai potuti aspettare di sentire una notizia del genere, proprio per questo la notizia è arrivata come una secchiata di acqua gelida, anche perché, come ormai tutti sappiamo, tra i componenti del gruppo non c’è solo un rapporto lavorativo, ma una forte amicizia che li lega da anni, da quando erano ancora dei ragazzini.

Proprio il quartetto comporto da Damiano, Victoria, Thomas e Ethan hanno dato prova più volte durante la loro grandiosa e fulminea ascesa al successo di essere molto uniti in tutte le situazioni, nei momenti di grande gioia o in quelli di difficoltà, sono una vera squadra, per questo la notizia che sta circolando all’impazzata su internet ha lasciato tutti i fan interdetti generando un profondo caos.

Quello di cui si parla è l’abbandono di Damiano dai Maneskin? Forse proprio lui non è ritenuto davvero fondamentale per la band come invece tutti pensavano? Com’è possibile che arrivi la notizia dell’addio di Damiano dal gruppo? Qualcosa non torna, ci sono davvero alcuni passaggi che richiedono un maggior approfondimento.

Il percorso travagliato fino al successo

La gavetta che hanno fatto i Maneskin prima di arrivare al successo stellare ottenuto è stata bella intensa, sono partiti giovanissimi, molto acerbi come gruppo di strada, hanno decido di dedicare tutti i loro sforzi e fatiche per costruirsi un percorso solido, un lavoro che ha richiesto anni di dedizione e sacrifici, sicuramente anche il loro talento li ha portati a raggiungere il successo planetario di cui adesso godono, quindi cos’è successo davvero a Damiano?

Damiano e l’addio ai Maneskin, cosa sta succedendo?

L’esordio al grande pubblico per i Maneskin arriva nel 2017 quando partecipano al talent XFactor, diventando fin da subito i favoriti, in seguito hanno partecipato e vito al Festival di Sanremo e sono saltati all’Eurovision Song Contest dove hanno fatto piazza pulita di tutti gli altri partecipanti stravincendo anche in quell’occasione.

Da quel momento sono diventati una delle band più famose e apprezzate a livello internazionale, però forse non tutti sanno che per un pelo la storia poteva essere completamente diversa. Proprio Damiano ha attraversato un momento difficile con il gruppo, ha rischiato di dire addio per sempre alla band, proprio perché Victoria lo ha cacciato dal gruppo.

Questo perché non condividevano la stessa visione di quello che volevano fare, proprio la bassista racconta, “Facevamo metal e Damiano voleva fare cose più pop. Lo abbiamo allontanato”.

Molti infatti pensano che sia Damiano a ‘comandare’ all’interno del gruppo ma in realtà tutti i componenti hanno una forte voce in capitolo sulle scelte, e forse Vittoria con il suo temperamento ne ha un pochino di più.

È stato solo in seguito che Damiano a chiesto che gli venisse data una seconda possibilità e così, fortunatamente, è rientrato a far parte dei Maneskin, sempre la giovane musicista racconta, “Mi ha scritto che voleva fare sul serio: non era più una pippa, era migliorato”.

Una decisione che avrebbe potuto cambiare radicalmente se sorti di una delle band più famose del mondo.