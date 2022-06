Lutto Gigi D’Alessio, un dolore che non riesce a superare, “Ho provato di tutto per aiutarlo”

Gigi D’Alessio ha deciso di raccontare un periodo davvero terribile della sua vita, un male terribile è entrato nella sua vita e ha portato al peggiore degli epiloghi.

Uno dei cantanti italiani più amati in tutta la penisola è senza dubbio Gigi D’Alessio, la sua musica è capace di far vibrare le corde del cuore dei suoi tantissimi fan, ma proprio lui ha nel suo di cuore un dolore profondo che non riesce a ricucire, nella sua vita è successo un accadimento di cui non riesce a farsene una ragione.

Proprio lui ha dovuto scontrarsi viso a viso con un terribile male, qualcosa che ha completamente sconvolto la sua vita, un terribile tumore ai polmoni, un periodo drammatico per l’artista che ha devastato tutta la sua famiglia portandoli a fare i conti con un terribile lutto.

Fortunatamente in questo momento invece Gigi si sta riprendendo una parte di felicità meritata, il cantante neomelodico sta vivendo un periodo particolarmente felice proprio insieme alla sua famiglia, come sappiamo da poco lui e la compagna amatissima, Denise Esposito, hanno avuto un figlio insieme.

Ma non solo, per lui arriva grande gioia e soddisfazione anche da parte dei suoi figli, Claudio D’Alessio da poco è diventato padre della sua terza figlia e Luca D’Alessio ha riscontrato un grande successo attraverso la scuola per talenti più famosa d’Italia, Amici, infatti sembra proprio che Luca abbia deciso di intraprendere la strada del padre e lo sta facendo con grandissimi risultati, amatissimo dal pubblico che lo ha seguito nella sua avventura e che continua ad apprezzarlo.

In questo momento il cuore di Gigi D’Alessio è ricolmo di gioia, ma nel suo passato ha dovuto affrontare un dramma che lo ha profondamente segnato.

Il terribile lutto di Gigi D’Alessio, un dolore senza precedenti

Nella vita di Gigi D’Alessio c’è stato un periodo davvero buio, di grande dolore e sofferenza per la morte di una persona per lui molto cara e questa vicenda lo ha devastato nel profondo, forse non tutti sanno che proprio il famoso cantante napoletano ha dovuto affrontare la morte del fratello Pietro, un periodo che ha dilaniato la vita dell’artista ma anche di tutta la sua famiglia, lo stesso ha deciso di raccontare il dolore per la terribile perdita svelando anche come sono stati gli ultimi anni di vita del fratello.

Un racconto davvero straziante, lo stesso Gigi ha deciso di raccontare quel periodo, inoltre il fratello era anche parte dello staff del cantante ed erano molto legati sia nel provato sia sul lavoro, “Ho provato di tutto per aiutarlo, credo che a volte diventiamo più cattivi della malattia, l’accanimento è cattivo. Per certe cose bisogna lasciare a Dio la decisione. La cosa importante è la prevenzione e curarsi, bisogna volersi bene”.

Proprio dalle parole di Gigi si capisce quanto questa situazione sia stata difficile da accettare prima di tutto e in seguito da superare, mettendo anche l’accento su quanto la prevenzione sia uno strumento fondamentale nelle nostre vite, qualcosa che in alcuni casi può davvero fare la differenza tra la vita e la morte.

Il volersi esporre nel raccontare un momento così doloroso è stato fondamentale anche per lanciare un messaggio importante che magari potrà salvare la vita di qualcuno, proprio Gigi infatti ammette di non essere riuscito a riprendersi facilmente da un dolore così profondo, si è rialzato anche grazie all’amore della sua famiglia ma nonostante tutto, a distanza di anni la perdita del fratello dovuta a quel terribile tumore è ancora una ferita aperta.