Gigi D’Alessio abbracciato alla bellissima bionda e non è Denise. La foto è inequivocabile

Gigi D’Alessio è sempre al centro del gossip per la sua movimentata vita provata, tanto che è stato pizzicato proprio con la bellissima e famosa bionda.

Uno dei cantanti tra i più amati del nostro Paese è sicuramente Gigi D’Alessio, le sue canzoni hanno fatto innamorare milioni di persone e proprio lo stesso artista si trova spesso al centro delle discussioni per la sua movimentata vita sentimentale, infatti Gigi è considerato un vero latin lover.

La sua vita privata è da sempre snodo nevralgico di gossip e proprio di recente è stato avvistato con una bellissima donna bionda e no, non si tratta della sua compagna Denise Esposito, bensì di un’altra meravigliosa ragazza famosissima.

Gigi D’Alessio pizzicato con la bella bionda, di chi si tratta?

Gigi D’Alessio, oltre a essere un noto cantante neomelodico, tra i più famosi del nostro Paese, ha da sempre focalizzato su di se i riflettori per le sue travagliate storie d’amore, impossibile non far riferimento alla storia relazione con Anna Tatangelo, una storia che ha fatto moltissimo discutere nel tempo.

I due, fin dall’inizio della relazione sono subito apparsi molto innamorati e complici, dal loro amore è arrivato anche un figlio, Andrea. Purtroppo però qualcosa non ha funzionato, così dopo diverso tempo, in cui ci sono stati alcuni tira e molla e decisioni sofferte, hanno deciso di chiudere la storia e prendere strade diverse. Anna infatti, ha girato pagina iniziando una nuova vita con il rapper Livio Cori.

Per quanto riguarda invece il famoso cantante napoletano è ormai famosa la sua relazione con la compagna Denise Esposito, un’altra relazione che è tornata alla ribalta dell’opinione pubblica facendo molto parlare perché la giovane donne è di venticinque anni più giovane di lui, nonostante all’inizio della loro storia abbiano cercato di mantenere il massimo riserbo, i più informati sono riusciti a trarre il maggior numero di informazioni sulla coppia.

Inoltre, i fan più accaniti, sono impazziti di gioia quando Gigi e Denise hanno annunciato un nuovo arrivo in famiglia con la nascita del primo figlio, Francesco, arrivato il 24 gennaio 2022, per il cantante non si tratta per primogenito, infatti Gigi ha già cinque figli, attualmente la famiglia vive a Napoli e sembrano particolarmente affiatati, anche se poco tempo fa, proprio il cantante è stato pizzicato con una bellissima ragazza bionda, una persona che non passa inosservata, soprattutto perché la vediamo ogni giorno su Canale 5.

Gigi D’Alessio, la verità sulla bellissima bionda

È iniziato a girare lo scatto che ritrae Gigi D’Alessio in compagnia della nota ragazza bionda, lei è Sara Croce, conosciuta per essere la Bonas di Avanti un Altro, trasmissione di successo condotta da Paolo Bonolis.

A pubblicare la foto però è stata proprio Sara abbracciata al suo idolo con una tuta super attillata, proprio lei ha deciso di condividere con i suoi follower la sua gioia per aver incontrato il suo cantante preferito, tanto che la stessa scrive, “Io fan numero uno”.

La modella è una grande fan di Gigi D’Alessio è per lei averlo incontrato è stato un momento magico.