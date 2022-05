Raffaella Carrà una verità sconcertante: “Sembrava volesse nascondere qualcosa”

Raffaella Carrà stava cercando di nascondere qualcosa? Un dettaglio in particolare non è passato inosservato durante la sua ultima apparizione televisiva.

Raffaella Carrà è stata una delle molte celebrità e icone del mondo dello spettacolo che ha lasciato un vuoto incolmabile non solo in chi l’aveva conosciuta ma anche nel pubblico.

Raffaella Carrà, è il nome d’arte di Raffaella Maria Roberta Pelloni, ed è stata una cantante, ballerina, attrice e conduttrice televisiva, considerata tra le regine della tv italiana nonché colei che ha avuto la carriera forse più lunga, attraversando la golden age della tv fino ai giorni nostri. Raffaella Carrà nasce a Bologna nel 1943 e muore il 5 luglio 2021 a Roma all’età di 78 anni, al termine di una lunga malattia.

La carriera di Raffaella Carrà è stata segnata da esperienze cinematografiche con autori internazionali del calibro di Monicelli, Mattoli e Blasetti e muovendo i suoi primi passi nell’arte già negli anni ’50 prendendo parte, appunto, ad alcuni film come attrice. Negli anni ’60 e ’70 sbarca in tv e raggiunge in pochi anni il successo nazionale con le sue canzoni.

Attrice, showgirl, cantante, ballerina, una donna come poche che nessuno dimenticherà mai. I suoi meravigliosi stacchi con la sua chioma folta e bionda sono e rimarranno per sempre nell’immaginario collettivo italiano ed estero (la donna era amata particolarmente anche in Sud America e in Argentina).

Tutti la ricordano nel brano Tuca Tuca in uno splendido balletto con Enzo Paolo Turchi, suo amico fedele. Ballo che fu poi ripreso in uno storico incontro con Alberto Sordi al posto di Turchi.

