Gianni Sperti: “Ti amo”, finalmente lo sanno tutti. Rivelazione clamorosa

È passato davvero tanto tempo ma finalmente lo storico opinionista di uomini e Donne Gianni Sperti l’ha mostrata a tutti. Lui è innamorato perso di lei: vi diciamo di chi si tratta e cosa sappiamo.

Gianni Sperti è uno dei volti più noti della televisione italiana con un carattere forte ma anche simpatico ha raggiunto il favore del pubblico di canale 5 prima come ballerino e poi come opinionista fisso del programma di punta Uomini e donne.

La sua presenza nel mondo della televisione è iniziata ormai diversi anni fa, ed il suo ruolo di opinionista è diventato sempre più centrale all’interno delle economie di un programma che nel corso degli anni ha conquistato il pubblico.

Nel corso degli anni il famoso opinionista di Uomini e donne, Gianni Sperti ha conquistato l’interesse del pubblico proprio grazie alla sua partecipazione al rinomato programma televisivo condotto dalla famigerata Maria De Filippi. Con il trascorrere del tempo i telespettatori hanno iniziato a essere curiosi della vita privata di Gianni, in molti infatti hanno iniziato ad “indagare” per scoprire quanto più dettagli possibile.

Gianni, come molte celebrità ha deciso di mantenere la massima riservatezza sulla sua vita privata e di non rendere pubblica la sua quotidianità. Inoltre sono davvero poche le informazioni trapelate circa la sua vita sentimentale. Proprio per questo motivo infatti sono numerosi i dubbi che si pongono in molti sulle sue relazioni.

Di recente però, nello stupore generale di tutti, l’opinionista ha deciso di pubblicare una foto del tutto inaspettata, uscita direttamente su uno dei profili social che lui più utilizza, Instagram. Vediamo quindi nel dettaglio di chi si tratta e che legame effettivamente la unisce al famoso personaggio televisivo.

Gianni Sperti follemente innamorato di lei

I fan di Gianni Sperti come abbiamo detto controllano costantemente il programma Uomini e Donne. La sua vita sentimentale è continuamente al centro de dibattito dal momento che non si conosce alcun dettaglio a riguardo. Nonostante questo però ovviamente il suo nome ha continuato ad apparire su tutte le riviste più famose di gossip. Ultimamente a generare letteralmente il putiferio è stato proprio lui pubblicando uno scatto del tutto inaspettato che ha completamente fatto impazzire tutti i suoi fan.

LEGGI ANCHE-> Ida Platano di Uomini e Donne, prima del chirurgo era un’altra persona

Tutti non aspettavano altro che venire a conoscenza di dettagli succulenti riguardanti la sua vita sentimentale e proprio per questo motivo tutto ciò che potrebbe generare curiosità viene utilizzato per vendere la notizia.

LEGGI ANCHE -> Gianni Sperti sotto i ferri, i fan preoccupatissimi. Il retroscena scioccante

Di recente il famoso opinionista appunto ha spiazzato tutti con uno scatto e con una descrizione del tutto inaspettata. Come appare evidente dall’immagine appunto le sue parole hanno generato il caos. In pochi però sono a conoscenza della vera identità della donna. Lei infatti è semplicemente sua sorella. D’altronde quale amore può sovrastare quello che si prova per la propria famiglia?