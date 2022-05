Gianni Sperti sotto i ferri, i fan preoccupatissimi. Il retroscena scioccante

Gianni Sperti è uno dei volti più noti della televisione italiana con un carattere forte ma anche simpatico ha raggiunto il favore del pubblico di canale 5 prima come ballerino e poi come opinionista fisso del programma di punta Uomini e donne.

La sua presenza nel mondo della televisione è iniziata ormai diversi anni fa, ed il suo ruolo di opinionista è diventato sempre più centrale all’interno delle economie di un programma che nel corso degli anni ha conquistato il pubblico.

Uomini e donne macina successi in continuazione e rimane uno dei programmi più seguiti anche grazie alla magistrale conduzione di Maria De Filippi. Eppure, il lavoro fatto in questi anni ha portato dei risultati sorprendenti, anche considerando il continuo rinnovamento del programma che nel corso degli anni ha mutato la sua forma tante volte, anche a causa di eventi di forza maggiore come la Pandemia.

La De Filippi, però, non si è mai persa d’animo continuando a lavorare per far si che il pubblico non si stancasse delle dinamiche all’interno dello studio.

Insomma, sono passati anni ma ‘Uomini e donne‘ resta saldamente sulla cresta dell’onda. Il merito, ovviamente, va anche a coloro che hanno contributo ad animare il programma come presenze fisse. I due opinionisti in studio, Tina Cipollari e Gianni Sperti, sono ormai personaggi iconici di cui evidentemente il programma non può fare a meno.

Gianni Sperti operato, ecco di che si tratta

Gianni Sperti ha un grande carisma e di sicuro ciò gli consente di attirare il consenso del pubblico grazie anche a una brillante carriera costruita in tanti anni in televisione. Sperti nasce come ballerino, e cosi anche in diversi programmi ha dato prova di essere un artista di grande spessore. ‘Amici’ di Maria De Filippi, ad esempio, è stato un ambiente dove Gianni si è messo alla prova, tanto per fare un esempio.

Per queste ragioni Gianni Sperti è diventato popolare anche su instagram raccogliendo molti followers nel corso del tempo e tutti loro lo seguono assiduamente sui social. In queste ore i fan si sono preoccupati per delle stories pubblicate dall’ex ballerino su Instagram. L’opinionista è finito sotto i ferri.

Il motivo? Pare qualcosa legato ai suoi denti, e cosi nelle stories è emersa la sua presenza in uno studio che cura proprio i denti. E’ evidente che Gianni ci tiene davvero molto alla salute dei suoi denti ed è per questo che si è rivolto a degli esperti che hanno provato a rendere il suo sorriso più bianco.

