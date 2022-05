La figlia di Carmen Di Pietro è cresciuta! L’avete vista? Stupenda

Carmen Di Pietro, insieme al primo figlio Alessandro, sono due dei concorrenti di questa edizione dell’Isola dei Famosi, ma a casa ad aspettarli c’è la seconda figlia, Carmelina, avete visto quanto è diventata grande!

Attualmente tornata alla ribalta dopo un periodo di assenza Carmen Di Pietro si trova adesso a essere spesso al centro dell’attenzione pubblica proprio grazie alla sua partecipazione al reality L’Isola dei Famosi, la donna ha partecipato al format insieme al figlio Alessandro Iannoni, ma lui non è l’unico figlio della famosa showgirl, infatti come abbiamo imparato, a casa ad aspettarli con amore c’è la figlia della Di Pietro, Carmelina, pronta a riabbracciarli una volta ritornati all’ovile.

Sono tra i protagonisti indiscussi di questa stagione del reality Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro, il pubblico li sta seguendo con passione e curiosità, proprio nelle settimane passate i due si sono ritrovati al centro delle discussioni proprio per via di una particolarità spiccata di Carmen, ovvero essere una mamma particolarmente apprensiva, una vera mamma chioccia.

La vita privata di Carmen Di Pietro

Carmen Di Pietro aveva intrapreso una storia d’amore con Giuseppe Iannoni nel 1996, dalla loro unione sono arrivati i figli Alessandro prima e in seguito Carmelina, la donna ha avuto il primo figlio all’età di trentasei anni.

Nel tempo la coppia Di Pietro Iannoni ha incontrato delle difficoltà e alla fine non ha retto il colpo e i due si sono lasciati, nelle varie dichiarazione rilasciate nel tempo, proprio Carmen Di Pietro ha confessato che c’è sempre e solo stato un uomo della sua vita e risponde al nome del suo ex marito, il compianto Sandro Paternostro, proprio per questo legame indissolubile ha deciso di chiamare proprio così il suo primogenito.

Paternostro purtroppo è scomparso da diversi anni ma questo non ha scalfito l’infinito affetto che Carmen Di Pietro proverà per sempre per lui, nonostante nel tempo si sia giustamente ricostruita una vita, e proprio all’età di 43 anni ha dato alla luce la sua seconda figlia, Carmelina, una deliziosa bambina che ci è capitato di vedere in passato ospite ai programmi di Barbara D’Urso, però forse non avete visto com’è cresciuta e la somiglianza con la madre è incredibile.

Carmelina la figlia di Carmen Di Pietro più bella della mamma

Ormai tutti conosciamo o stiamo imparando a conoscere il primo figlio di Carmen Di Pietro, Alessandro, proprio per la partecipazione al reality molto seguito L’Isola dei Famosi, dove il ventenne si sta facendo notare sotto molti punti di vista, invece per quanto riguarda la sorella, ancora minorenne, sappiamo ancora poco, se non che la giovane attualmente ha quattordici anni ed è nata nel 2008.

Nel passato ci è capitato di vederla è stato durante una puntata nei programmi televisivi di Barbara D’Urso insieme alla mamma Carmen, ma ultimamente è riapparsa sugli schermi degli italiani proprio nel corso della diretta della puntata dell’Isola dei Famosi quando ha mandato un videomessaggio dedicato al fratello Alessandro, qualcosa che ha fatto traballare le emozioni del giovane che quando ha visto il volto della sorella è scoppiato in lacrime per la commozione.

"Sei sempre stato un esempio per me" il videomessaggio di Carmelina per suo fratello Alessandro 💞 pic.twitter.com/QRWBnzXD7L — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 25, 2022

Questo ha permesso agli spettatori di notare la incredibile somiglianza da la giovanissima Carmelina e la mamma Carmen, una ragazza davvero dolcissima e carinissima.