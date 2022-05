Francesco Montanari, sapete chi è la nuova fidanzata? Da non credere

Francesco Montanari, attore romano di grande successo, noto al grande pubblico per la sua interpretazione del Libanese nella serie Tv Romanzo criminale, è stato sposato con Andrea Delogu e la loro storia sembra di quelle senza fine.

Di recente, entrambi hanno annunciato la separazione. Entrambi sono rimasti in buoni rapporti e sono andati avanti rispettivamente con altre persone. L’attore, infatti, si è presentato sul red carpet dei Cinemagia Movie Awards, a Roma, insieme all’attuale compagna, la psicologa Federica Sorino: il gossip vocifera che si frequentino da qualche mese e sembra che lui abbia voltato ufficialmente pagina dopo il precedente matrimonio con Andrea Delogu.

Un nuovo capitolo

Francesco Montanari si è presentato sul red carpet dei Cinemamagia Movie Awards 2021, al St. Regis Hotel di Roma, in compagnia dell’attuale fidanzata, la psicologa Federica Sorino. La nuova storia d’amore secondo i rumors andrebbe avanti da qualche mese, ma per l’attore romano si tratta comunque della prima ufficializzazione dopo il matrimonio con Andrea Delogu.

All’inizio del 2021, dopo quasi cinque anni dal fatidico sì, sono circolate indiscrezioni sulla crisi di coppia in cui si diceva che Delogu e Montanari avessero preso strade diverse.

Malgrado le voci i diretti interessati non hanno mai confermato pubblicamente la separazione fino a qualche tempo fa quando l’annuncio ufficiale è stato dato da Andrea Delogu durante un’intervista. Oggi ecco Francesco sul tappeto rosso insieme ad un’altra donna che, a differenza di Andrea, è esterna al mondo dello spettacolo.

Per la precisione la donna ha un collegamento particolare con recitazione e teatri: il suo profilo Instagram, infatti, rimanda alla pagina dell’associazione Corti da Legare, di cui lei è presidente. Sulla pagina la descrizione cita: È nata nel 2017 dall’idea di tre giovani professionisti che hanno deciso di unire le loro competenze con lo scopo di utilizzare le forme dell’espressione artistica per raccontare il disagio psichico e sociale.

Sulla stessa pagina vediamo anche il profilo professionale di Federica Sorino: psicologa clinica, della saluta e di comunità. Non sono tuttavia molte le informazioni su di lei anche se sembra essere, a giudicare dalla sua biografia sui social che le piacciano i viaggi, la fotografia e la meditazione. Non sono note le circostanze che avrebbero visto i due nuovi innamorati incontrarsi e come siano entrati in contatto. Non è escluso però chE lo stesso Francesco esca un po’ di più allo scoperto raccontando della storia d’amore in maniera più approfondita.

A guardarli negli scatti dell’evento si direbbero affiatati e felici, soprattutto a giudicare dai sorrisi e dalla complicità davanti ai fotografi. Di sicuro la presenza di questa nuova persona nella vita di Francesco Montanari dimostra il fatto che l’attore oggi è riuscito a voltare pagina.