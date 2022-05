Com’è cambiata nel tempo Mercedesz Henger? Incredibile trasformazione

Com’è cambiata negli anni Mercedesz Henger? Vi riportiamo due immagini a confronto: resterete a bocca aperta, eccola qui.

Il suo ingresso a L’isola dei famosi era stato seriamente messo in dubbio. Dopo il grave incidente che ha visto coinvolti Eva Henger e suo marito Massimiliano Caroletti, si ipotizzava che Mercedesz non avrebbe più partecipato all’adventure reality, ma invece non è stato affatto così. Seppure con un leggero ritardo rispetto alle previsioni, la giovanissima ragazza è diventata una naufraga a tutti gli effetti.

Così come per Lory Del Santo e Guendalina Tavassi, anche per Mercedesz Henger L’isola dei famosi non è un’esperienza nuova, perché la giovanissima figlia di Eva vi prese parte nell’edizione vinta da Giacobbe Fragomeni. Quando accadeva tutto questo Mercedesz era soltanto una ragazzina, eppure riuscì a conquistare tutti per la sua determinazione.

Come dimenticare, ad esempio, la prova di apnea che terrorizzò Alessia Marcuzzi e tutti i presenti in studio! A questo punto, però, la domanda sorge spontanea: com’è cambiata in tutti questi anni Mercedesz? Dopo l’adventure reality di Canale 5, la giovane ha cavalcato la cresta dell’onda, ma com’era?

Mercedesz Henger dagli esordi ad oggi, il cambiamento

Cosa sappiamo di Mercedesz Henger? Recentemente, ha fatto ritorno all’isola di Cayo Cochinos a distanza di anni dalla sua primissima partecipazione, ma come si presentava la ragazza all’epoca?

LEGGI ANCHE-> Chi è il bambino nella foto? Un cantante molto amato che ci ha fatto e ci fa sognare

Era L’isola dei famosi edizione del 2016, quella che ha sancito il debutto di Mercedesz nello spettacolo televisivo italiano di canale 5. In realtà la ragazza svolgeva e svolge la professione di modella ed è ampiamente conosciuta come modella. Tuttavia è solo con l’adventure reality di Canale 5 che la figlia di Eva Henger si è fatta conoscere dal grande pubblico televisivo italiano.

Dopo quel momento nel 2016 per quella edizione di L’isola dei famosi, Mercedesz ha cavalcato l’onda del successo ed è diventata un volto amatissimo da tutti nel mondo dello spettacolo tra le celebrità giovani.

Come possiamo vedere dalle foto la ragazza non è cambiata di una virgola se non per il fatto che è davvero maturata nel corso di questi sei anni.

LEGGI ANCHE -> Icona del cinema degli anni ’80, la riconoscete? Incredibile com’è diventata oggi

Nella foto riproposta in alto, Mercedesz è sull’isola nel 2016 durante una prova con il suo compagno di viaggio. In basso, invece, eccola recentemente nello stesso reality edizione questa volta 2022.

Insomma, non c’è assolutamente nulla da dire. Mercedesz è cresciuta e non è più una ragazzina, ma per il resto è sempre identica. Chissà che in questa nuova esperienza la ragazza non possa avvicinarsi alla vittoria del reality show. Non ci resta che proseguire la visione delle nuove puntate e scoprire quello che accadrà. Nel frattempo possiamo dire che Mercedesz non è cambiata nell’aspetto ma si è dimostrata più matura e determinata.