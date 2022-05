Lulù Selassié ha dimenticato Bortuzzo, tutto grazie a lui. È famosissimo

Lulù Selassié ha dimenticato Manuel Bortuzzo grazie a un altro uomo, famosissimo. Lo abbiamo visto tantissime volte in televisione. Si tratta di un colpo di scena davvero inaspettato, i fan sono al settimo cielo.

La principessa Lulù è pronta a voltare pagina dopo l’addio al nuotatore triestino Manuel Bortuzzo. Il merito della ritrovata felicità è un famosissimo che conosciamo tutti.

Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo: la fine dell’amore

Non è un periodo facile, questo, per Lulù Selassié. La principessa etiope è diventata famosa grazie alla sua partecipazione alla sesta edizione del Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini che le ha concesso la notorietà di cui tutt’oggi gode, ha ricevuto solo qualche giorno fa una terribile notizia.

Manuel Bortuzzo, nuotatore triestino con cui aveva iniziato una storia nel bunker di Cinecittà, l’ha lasciata a sua insaputa attraverso un comunicato affidato all’Ansa. Ebbene sì, la principessa è venuta a conoscenza della fine della sua storia d’amore solo attraverso internet, nel modo più freddo possibile.

Alessandro Rosica, investigatore social ha detto che la fatina, come si fa chiamare la Selassié dai suoi fan, non è stata affatto bene, ha pianto per giorni interi e a malapena ha mangiato. Di recente però il suo morale è salito, grazie senz’altro all’affetto dei suoi fan ma anche all’arrivo di un uomo misterioso. Ecco di chi si tratta.

L’ex gieffina ‘volta pagina’ con lui

Nessuno si aspettava che la storia d’amore tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo si concludesse in modo così rapido e turbolento. I due che nel bunker di Cinecittà si erano giurati amore eterno e avevano più volte annunciato progetti importanti come la convivenza, il matrimonio e addirittura allargare la famiglia, hanno mandato tutto in frantumi per ragioni che ancora oggi risultano poco chiare.

Lulù ha fatto riferimento a terze persone che si sono intromesse nella loro relazione sentimentale, Manuel Bortuzzo ha scelto di proseguire invece la strada del silenzio. Mentre il nuotatore triestino è stato visto in un locale di Ostia in compagnia della sua ex fidanzata, Federica, la Selassié, invece, con il cuore ancora spezzato, ha potuto contare sull’affetto della sua famiglia ma soprattutto dei suoi tantissimi follower.

La principessa ha tenuto a ringraziare i numerosi fan che con bigliettini e fiori sono a lei vicini in questo momento così difficile. Ma i suoi sostenitori non sono gli unici. Infatti la principessa è tornata a sorridere grazie ad un ragazzo molto famoso, lui è LDA, il figlio di Gigi D’Alessio.

I fan hanno chiesto al recente eliminato di Amici di Maria De Filippi di duettare con la principessa Selassié che ha tra i suoi sogni nel cassetto quello di diventare una cantante.

Sui social è partita una vera e propria petizione per chiedere al figlio di Gigi D’Alessio di prendere come protagonista del videoclip del suo nuovo singolo, Bandana, proprio la principessa.

Tra l’altro, molti sul web sostengono che LDA e Lulù insieme sarebbero una bellissima coppia non solo artistica ma anche nella vita privata. Il figlio di Gigi raccoglierà la richiesta dei fan?