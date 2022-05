Se n’è andata per sempre, la triste notizia sconvolge Buckingham Palace

Un nuovo dramma piomba sulla Royal Family, se n’è andata per sempre e non la rivedremo mai più, questo notizia ha rattristato i sudditi.

Sembra che la Royal Family non abbia un attimo di tregua, le ultime notizie lasciano i sudditi davvero senza parole, proprio lei se n’è andata per sempre e non c’è stato nulla da fare.

Ormai sappiamo che dalla casa reale è facile che arrivino gossip e pettegolezzi, sono sempre nell’occhio del ciclone mediatico non solo per il solo fatto di essere i reali più chiacchierati al mondo, ma anche per la moltitudine di scandali che li circonda.

Non è stata proprio una vita senza difficoltà la loro, tra drammi e scandali hanno ricoperto le pagine dei maggiori tabloid a livello mondiale. Tra i membri che attualmente stanno tenendo acceso il serpeggiare di notizie ci sono ovviamente le faide interne tra le due famiglie più in voga, i duchi di Cambridge, ovvero William e Kate, e i duchi del Sussex ovvero, Meghan e Harry.

Anche se ovviamente è sempre la Regina Elisabetta a destare la massima curiosità. La monarca ha da poco compiuto 96 anni e si appresta a dare inizio al giubileo di platino per festeggiare anche i suoi 70 anni di regno, che si terrà a giugno, ci si aspetta qualcosa di davvero grandioso, malattia permettendo.

Ebbene sì, perché come ben si sa, da un po’ di tempo la regina non sta affatto bene, alcuni problemi di salute le stanno rendendo davvero difficile svolgere i suoi doveri istituzionali, soprattutto da quando ha preso il Covid, la stessa ha ammesso di non essersi mai più del tutto ripresa, subendo gli effetti del long Covid, aggiunti alla sua età non indifferente, tra cui la fatica alla mobilità. L’abbiamo vita ultimamente usare il bastone, ma alcune fonti vicine alla corona parlano della possibilità di vederla in carrozzina nelle prossime uscite pubbliche.

Come se già non bastasse la malattia della regina Elisabetta a mettere in allarme i sudditi, proprio da Buckingham Palace arriva un’altra notizia devastante, proprio lei se n’è andata e non la rivedremo più.

L’addio che commuove la Nazione

Se ne è andata per sempre, non la rivedremo mai più per i corridoi di Buckingham Palace, questa la notizia che ha rattristato tutti, proprio Meghan Markle, la moglie per principe Harry, nipote della regina, ha preso la sua definitiva decisione, non tornerà mai più nel Regno Unito.

Sembrerebbe, da fonti molto vicine alla duchessa del Sussex, che l’ex protagonista di Suits originaria d’America, non sia particolarmente entusiasta dell’Inghilterra, per questa regione ha deciso che non accompagnerà più il marito a eventi pubblici e impegni ufficiali che si terranno proprio su suolo inglese.

La caporedattrice della rivista Vanity Fair, Tina Brown, che dopo la morte della Regina Elisabetta, a cui auguriamo ancora lunga vita, Harry abbia intenzione di riprendere il suo ruolo istituzionale ma non in pianta stabile, però rientrando a far parte dell’entourage dei Windsor.

Questo in assoluto disaccordo con Meghan, che proprio durante un’intervista con il New York Times ha confessato che il marito ha il pensiero fisso di tornare in Inghilterra per servire la nazione quando la regina ci lascerà. Sembrerebbe che ci sia già un accordo in cui si evince che lei non lascerà mai l’America escludendola dal dover garantire la sua presenza nel Regno Unito, insomma non si prospetta una situazione semplice.