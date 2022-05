Barbara D’Urso, chi è il fratello? Non ci crederete mai, lavora in Tv

L’uomo, si è sposato con un’altra donna, Wanda Randi, che Barbara D’Urso ha sempre considerato come una seconda mamma e lo stesso è valso per Daniele e Alessandro. Da questo secondo matrimonio sono nati Riccardo (1970), Fabiana (1973) ed Eleonora (1975).

“55 anni fa non era conosciuto e non si poteva curare, tanto è vero che la mia mamma che era molto giovane l’ho persa così. Invece adesso questo linfoma si cura”, ha detto la stessa Barbara a Pomeriggio 5, nella puntata trasmessa il 14 gennaio 2021 quando è stata raccontata la storia di Teresa Cherubini, la figlia di Jovanotti.

Alessandro D’Urso

Classe 1965, nato a Napoli, Alessandro D’Urso è uno dei fratelli di Barbara D’Urso. Di lui sappiamo che è un professionista della fotografia. Sono 30 anni che fa questo lavoro, addirittura, ha fotografato i personaggi più importanti del mondo dello spettacolo italiano come: Pino Daniele, Christian De Sica, Ornella Muti, Luciano Pavarotti, Elena Sofia Ricci, Riccardo Scamarcio e Carlo Verdone.

Della sua vita privata non si sa molto perché è una persona molto riservata, infatti, non è risaputo se abbia una compagna o dei figli. Alessandro non lo abbiamo mai visto davanti l’obiettivo delle telecamere, ma sul suo profilo Instagram possiamo scoprire qualche dettaglio in più sulla sua vita.

Ad esempio, abbiamo capito che la fotografia non è solo il suo lavoro ma anche la sua passione più grande. Inoltre, sembra che da diverso tempo ormai abbia lasciato l’Italia per stabilirsi in Spagna.

Il suo lavoro evidentemente lo avrà portato a viaggiare parecchio e a stare soprattutto dietro l’obiettivo della macchina da presa. Trovate che ci sia una somiglianza tra lui e la sorella? L’uomo non è mai intervenuto nei programmi della sorella e per questo motivo la sua identità è rimasta nascosta per molto tempo.