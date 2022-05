Ida Platano di Uomini e Donne, prima del chirurgo era un’altra persona

Ida Platano è una delle dame storiche del trono di Uomini e donne e come tutte, anche per lei il tempo passa e sembra essersi sottoposta a dei piccoli interventi di chirurgia plastica. Ecco che cosa ha fatto per la sua bellezza.

Per Ida Platano, la dama storica del dating show di Maria De Filippi Uomini e Donne non sembra mai esserci pace e ogni volta qualcosa di nuovo si presenta all’orizzonte. Dopo aver avuto una relazione abbastanza lunga con Riccardo, ora che il cavaliere ha rotto con Roberta ed è tornato nel programma, la dama sembrerebbe aver voglia di ripescare proprio lui tra le possibilità per un ritorno di fiamma.

Almeno è questo quello che sembra e che Tina Cipollari, storica opinionista del programma ha fatto capire e, nelle ultime puntate, si sta schierando apertamente contro Ida Platano e il suo finto essere disinteressata nei confronti del suo ex. Ida Platano, infatti, ha accettato di frequentare un corteggiatore sceso per lei che si chiama Marco.

Del resto, le ultime frequentazioni della dama non sembrerebbero essere state molto fortunate. Da Marcello a Diego, con cui sarebbe voluta uscire dal programma, arrivando fino all’ultimo Alessandro.

I ritocchini

Ida Platano ha un salone di hairstyling vicino Brescia ed è una donna poliedrica che ama sperimentare stili diversi non solo per i capelli ma anche per il make-up e per l’abbigliamento.

Più volte ha raccontato sui suoi social di avere una parte di se che non ama mostrare. Si tratta delle gambe e, in particolare, delle sue caviglie che, a sua detta, sembrerebbero essere particolarmente voluminose. Anche lei, come la sua amica Gemma, sembra essere ricorsa alla chirurgia estetica ma non per correggere il suo cruccio.

Si suppone che Ida Platano abbia fatto ricorso alla chirurgia per avere un aspetto che la mostri più giovane. Del resto, sui social, è stata condivisa una foto in cui la bella dama aveva fatto visita al chirurgo Giacomo Urtis. Da lui si sarebbe sottoposta ad un trattamento multivitaminico che contiene collagene. Un intervento non invasivo che agisce sui segni del tempo. La dama ha dichiarato di essersi molto rilassata.

Del resto, paragonando le immagini di quando Ida era a Temptation Island, ad esempio, sembra quasi irriconoscibile. Alcuni, però, ipotizzano che non si sia fermata a qualche lifting qui e la ma sia intervenuta anche sulle labbra.