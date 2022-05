Anna Tatangelo, avete mai visto sua mamma? Ecco chi è l’ex suocera di Gigi

Avete mai avuto visto la meravigliosa mamma della famosa cantante Anna Tatangelo? Si tratta davvero di una donna bellisima: l’ex suocera di Gigi D’Alessio potrebbe far invidia a molte.

Di recente vi abbiamo raccontato dei rapporti, soprattutto economici tra Anna Tatangelo e l’ex marito Gigi D’Alessio. La donna si è sempre dichiarata e dimostrata indipendente e malgrado la relazione con D’Alessio inizialmente sia finita con delle incomprensioni, adesso tra i due il rapporto è pacifico.

La loro è stata una storia d’amore lunga, durata tanti anni e cominciata quando lei era molto giovane e ancora oggi i fan della coppia sperano in un ritorno di fiamma. Entrambi però dalla loro rottura hanno deciso di intraprendere strade molto divise senza doversi così rincontrare. Questa scelta però ha influito notevolmente sulle loro vite, ovviamente. Perfino la loro musica ne ha risentito molto. Inoltre pare che la donna tuttora prova un forte affetto nei suoi confronti.

Anna Tatangelo ha dichiarato più volte che il suo affetto per Gigi D’Alessio non è mai cambiato del tutto . Anche se entrambi hanno successivamente trovato l’amore e si sono costruiti una vita completamente diversa da quella condivisa insieme, i loro pensieri sono ancora rivolti all’altro.

La loro storia d’amore è stata molto lunga e entrambi hanno conosciuto le rispettive famiglie ovviamente.

La mamma di Anna Tatangelo

Siamo nel mese di maggio, il mese della festa della mamma e molte persone, vip e non, hanno condiviso le foto della mamma sui social. Sono di fatto molti i vip che hanno deciso di impegnare un minuto del loro tempo per omaggiare e ringraziare le proprie madri, anche pubblicamente. Proprio come ha fatto la cantante, che ha deciso di ringraziare la madre e darle gli auguri pubblicando una Instagram Story con uno scatto di vecchia data che la ritrae insieme a lei. Ebbene, oltre alla dolcezza del gesto in molti hanno iniziato a notare la bellezza della madre.

La mamma di Anna Tatangelo è molto lontana dal mondo dello spettacolo, se la incontrassimo per la strada, per caso, non potremmo riconoscere facilmente il suo viso fra gli altri, che non sarebbe facilmente individuabile né potremmo mai associarlo a quello della figlia, Anna Tatangelo.

LEGGI ANCHE-> Anna Tatangelo e l’assegno di mantenimento che versa Gigi D’Alessio? Da non credere

In pochi appunto prima d’ora hanno avuto possibilità di vederla e conoscerla di persona. Nella foto insieme a sua figlia possiamo sicuramente scorgere la somiglianza tra le due donne, oltre al fatto che la signora è una donna davvero molto bella che potrebbe fare invidia a moltissime donne del mondo dello spettacolo della stessa età.

LEGGI ANCHE -> Anna Tatangelo e l’assegno di mantenimento che versa Gigi D’Alessio? Da non credere

Anche Anna Tatangelo, dunque, ha voluto omaggiare la madre con un post pubblico in occasione della festa della mamma.