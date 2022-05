Sapete chi è il figlio di Toto Cutugno? nato da una “scappatella”!

Forse non tutti sanno che il cantante Toto Cutugno ha un figlio nato una storia extraconiugale. Si chiama Nicolò e vi raccontiamo quello che sappiamo di lui.

Toto Cutugno è tra i cantanti italiani più famosi a livello internazionale, la sua carriera è stata segnata da tanti successi che gli hanno permesso di raggiungere grandissima fama. L’artista si è fatto apprezzare sia come interprete ma anche come produttore e autore di canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana.

Toto Cutugno, ha partecipato per ben 15 volte al Festival di Sanremo, trionfando solamente in un’occasione (nel 1980 con il brano Solo noi). La celebre canzone, L’Italiano, nel 1983 si piazzò al quinto posto nella classifica finale della kermesse canora, una posizione piuttosto incredibile visto che il brano nei mesi a seguire diventò un vero e proprio “inno all’italianità”.

Altra notizia di cui non tutti erano al corrente prima del ritorno della vittoria dei Maneskin all’Eurovision Song Contest è quella che vide vincitore proprio Cutugno nel 1990 che si aggiudicò l’Eurovision Song Contest di Zagabria con la canzone Insieme: 1992. Un successo importantissimo che lo portò a diventare il secondo artista italiano a salire sul tetto d’Europa dopo Gigliola Cinquetti (1964).

Toto Cutugno, oltre a riscuotere tantissimo successo nel nostro Paese, è uno dei gli artisti italiani più conosciuti all’estero. Ha anche scritto canzoni per cantanti francesi e spagnoli di grande spicco, tra cui: Miguel Bosè, Joe Dassin, Christian Castri, Johnny Hallyday, Claude François, Hervé Vilard e Michel Sardou.

Toto Cutugno: cosa sappiamo del figlio Nicolò

Nel 1971, Toto Cutugno ha sposato Carla e nel 1988 il loro matrimonio conobbe una crisi fortissima proprio a causa della nascita di Nicolò, figlio di Toto nato da una relazione extraconiugale. La moglie, dopo un periodo burrascoso, decise di ammettere in casa il ragazzo perdonando, di fatto, la “scappatella” del marito.

LEGGI ANCHE-> Claudia Mori e la confessione scioccante sul tradimento di Adriano Celentano

Toto Cutugno – in un’intervista di qualche anno fa ai microfoni di TV, Sorrisi e Canzoni – spiegò: “Ho avuto un figlio da un’altra donna quando ero già sposato. Carla poteva cacciarmi di casa, ma non l’ha fatto“.

LEGGI ANCHE -> La mamma di Nathaly Caldonazzo: ecco una foto del passato

L’artista sottolineò anche un aspetto importante nell’educazione del ragazzo: “Io merito zero in ipocrisia, perché non ce la faccio a non dire quello che penso. Invece mi do 10 in lealtà. A mio figlio Nico ho sempre insegnato a vivere così, senza mancare di rispetto a nessuno, a essere sincero. Se mento Nico si arrabbia, ma a me piacciono molto le bugie”.