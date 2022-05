Claudia Mori e la confessione scioccante sul tradimento di Adriano Celentano

La stessa Claudia Mori ha fatto una rivelazione davvero incredibile riguardo al tradimento subito da suo marito Adriano Celentano, qualcosa che nessuno si aspettava di sentire.

Una delle coppie più longeve del mondo dello spettacolo è proprio quella che vede come protagonisti Claudia Mori e Adriano Celentano, definiti anche la coppia più bella del mondo, non per niente proprio questo è il titolo di una delle canzoni del grande cantautore.

I due si sono conosciuti quando erano davvero giovani e da allora non si sono mai lasciati, passando praticamente quasi tutta la vita insieme, ma nel loro idillio amoroso c’è stato un periodo terribilmente nero che ha visto traballare la coppia.

Adriano Celentano incontra la sua bellissima moglie Claudia ancora negli anni Sessanta, da quel momento è stato amore a prima vista e duraturo nel tempo, i due sono convolati a nozze e hanno creato una bella e numerosa famiglia, il famoso cantante e showman ha sempre avuto al suo fianco Claudia, che lo ha sempre supportato, nei momenti belli come in quelli difficili.

Adriano è sempre stato al centro dell’interesse mediatico avendo avuto anche diversi suoli all’interno del mondo dello spettacolo, infatti la sua incredibile carriera spazia non solo nella musica, di cui è stato un pioniere nel nostro paese, ma anche nel cinema, è stato attore di successo e presentatore di programmi sul piccolo schermo.

Un lungo percorso che lo ha portato ad essere, a oggi, uno dei personaggi più influenti del mondo dello spettacolo nel nostro Paese e particolarmente apprezzato, Adriano è anche uno con un bel caratterino, non si è mai tirato indietro nel dire quello che pensava, scatenando spesso forti dibattiti.

Proprio per la moltitudine di lavori in cui è stato impegnato, che lo hanno portato a lavorare con moltissime personalità del mondo dell’intrattenimento, ad un certo punto della sua carriera è successo l’impensabile.

Claudia Mori, la confessione del tradimento

Adriano Celentano per tutta la vita ha avuto occhi solo per la sua amatissima moglie, Claudia Mori, tranne che per quel periodo della sua vita in cui, proprio sul set di uno dei suoi film più famosi, ha perso la testa per un’altra donna meravigliosa, durante le riprese del lungometraggio de Il Bisbetico domato, Adriano viene completamente rapito dalla collega attrice Ornella Muti, per la quale perde completamente la testa e scatta il tradimento.

Una relazione clandestina che è rimasta segreta per moltissimi anni, ma il segreto aveva iniziato a trapelare, così ad un certo punto, negli ultimi anni, è arrivata la conferma, si racconta che i due siano rimasti letteralmente travolti da una passione incontrollabile e travolgente alla quale nessuno dei due ha saputo dire di no, qualcosa che avrebbe potuto distruggere per sempre il matrimonio di Adriano con la moglie Claudia e invece c’è stata una svolta inaspettata.

Il retroscena inaspettato svelato da Claudia Mori

Proprio la stessa Claudia Mori ha rivelato un retroscena, riguardo a questo triangolo amoroso, che ha lasciato tutti senza parole, la Mori ha giustificato il tradimento del marito con una motivazione che ha tenuto a precisare. La stessa ha deciso di confessare che proprio il suo comportamento ha spinto il marito fra le braccia della bellissima Ornella, una spiegazione che ha lasciato tutti senza parole.

Claudia Mori si è presa completamente la colpa del tradimento di suo marito dicendo che in quel periodo lei era poco presente per lui. Nel tempo i due hanno sistemato la situazione salvando la loro relazione che ha proseguito senza altri intoppi, infatti ancora oggi si dicono innamorati e sono tra le coppie più longeve del mondo dello spettacolo.