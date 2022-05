Ambra Angiolini, spunta l’amante di Allegri. Da non credere!

Salta fuori l’amante di Massimiliano Allegri: ecco di chi si tratta.

Ambra Angiolini è l’icona per eccellenza di uno dei programmi televisivi che hanno fatto la storia degli anni Novanta e che ancora oggi con il suo brano T’Appartengo ci ricorda quegli anni felici e fortunati che sono stati gli anni Novanta. Proprio in quegli anni Ambra era agli esordi e allo stesso tempo al top della sua carriera.

Anche se Ambra ha iniziato come soubrette nel corso degli anni si è poi specializzata nella recitazione diventando una delle attrici più brave e talentuose del panorama cinematografico italiano. Tra i suoi film più conosciuti ricordiamo: Saturno Contro, Bianco e nero, Ti ricordi di me?, Un natale stupefacente, 7 minuti, Al posto tuo, Brave ragazze, Vengo anch’io, Stai lontana da me.

Ambra Angiolini è diventata uno dei punti di riferimento della cinematografia italiana e il suo successo lo si attribuisce, almeno per quanto riguarda i suoi esordi al famoso programma Non è la rai di Gianni Boncompagni. Inizialmente, la ragazza partecipò al famoso programma di Boncompagni Bulli e pupe per poi essere inserita a Non è la Rai, uno dei programmi di punta di quel periodo.

Di recente Ambra Angiolini è stata tra i protagonisti della serie Le fate ignoranti, tratta dall’omonimo film diretto da Ferzan Ozpetek, regista con il quale Ambra ha esordito al cinema nel film Saturno contro. Insieme al regista ha collaborato anche per lo spettacolo teatrale Mine Vaganti.

La donna è stata legata a Francesco Renga per molti anni e proprio al Maurizio Costanzo show ha fatto una dichiarazione che ha spiazzato tutti: “Con lui, come con tutti gli uomini, ho avuto un rapporto abbastanza enigmatico. Gli ho sempre dato del Lei, non volevo avere nessun tipo di confidenza. Avevo paura di parlarci perché non sapevo mai cosa dire, mi sentivo sempre stupida. Poco prima che se ne andasse, mi ha detto delle cose che, con la sua ironia e il suo finto distacco, non mi avrebbe mai detto. Mi sono presa un regalo immenso da quell’incontro”.

Successivamente la sua relazione più importante è stata con Massimiliano Allegri, una relazione burrascosa se consideriamo tutta l’attenzione mediatica per i presunti tradimenti dell’uomo. Di recente in merito a questo argomento è venuta fuori una notizia.

La novità in arrivo

Tra Ambra e Massimiliano Allegri sembra esserci stata una profonda storia d’amore, terminata per i presunti tradimenti da parte dell’uomo che hanno portato l’attrice ad allontanarlo definitivamente.

L’uomo avrebbe tradito più volte Ambra Angiolini e non sono solo supposizioni questa volta, il tutto viene corredato da prove. Sembra che l’attrice abbia trovato degli slip nella macchina dell’allenatore, con ogni probabilità appartenenti all’amante.

In molti sono curiosi di sapere chi è la donna che ha scatenato la rottura definitiva della coppia. Secondo alcune indiscrezioni, pare si potrebbe trattare di una esperta di comunicazione che lavora in un golf club a Milano.

Secondo l’editoriale Oggi, l’allenatore non avrebbe mai rinunciato al suo spirito da Don Giovanni neanche quando era legato ad Ambra.