Ambra Angiolini, la rivelazione sconvolgente: “Non ho più una gamba”

Vi raccontiamo la tragica vicenda che ha segnato profondamente Ambra Angiolini, un episodio inaspettato raccontato nei particolari proprio dall’attrice: ecco cos’è successo.

Ambra Angiolini è l’icona per eccellenza di uno dei programmi televisivi che hanno fatto la storia degli anni Novanta e che ancora oggi con il suo brano T’Appartengo ci ricorda quegli anni felici e fortunati che sono stati gli anni Novanta. Proprio in quegli anni Ambra era agli esordi e allo stesso tempo al top della sua carriera.

Anche se Ambra ha iniziato come soubrette nel corso degli anni si è poi specializzata nella recitazione diventando una delle attrici più brave e talentuose del panorama cinematografico italiano. Tra i suoi film più conosciuti ricordiamo: Saturno Contro, Bianco e nero, Ti ricordi di me?, Un natale stupefacente, 7 minuti, Al posto tuo, Brave ragazze, Vengo anch’io, Stai lontana da me.

Ambra Angiolini è diventata uno dei punti di riferimento della cinematografia italiana e il suo successo lo si attribuisce, almeno per quanto riguarda i suoi esordi al famoso programma Non è la rai di Gianni Boncompagni. Inizialmente, la ragazza partecipò al famoso programma di Boncompagni Bulli e pupe per poi essere inserita a Non è la Rai, uno dei programmi di punta di quel periodo.

L’attrice romana, inoltre, ha impreziosito la sua carriera partecipando a diversi videoclip musicali come: “Il bellissimo mestiere” di Marco Masini, “Dimmi” di Francesco Renga, “Io che amo solo te” di Fiorella Mannoia e “In Italia” di Fabri Fibra e Gianna Nannini.

Oltre al cinema, come detto, si è disimpegnata con grande successo nella conduzione di programmi televisivi. Nei primi anni 2000 ha presentato diversi show sia sulla Rai che su La7 e dal 2018 è la conduttrice principale del Concerto del Primo Maggio che si svolge annualmente a Roma.

La vicenda che ha segnato la vita di Ambra Angiolini

Nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Vanity Fair, Ambra ha raccontato una vicenda molto particolare che ha sorpreso i fan. L’attrice, nello specifico, ha spiegato che quando ha iniziato a fare volontariato, in maniera accidentale, ha fatto una figuraccia con una ragazza.

“Al primo incontro – questa la dichiarazione di Ambra sulla questione – faccio quello che so fare, una lezione di teatro. Dico: ora camminate come se ci fosse il sole. Ora come se facesse freddissimo. Ora con una gamba sola. Tutti partecipano tranne due ragazze. Me la prendo con una e le dico ‘perché non partecipi?’. Lei mi risponde: non ho più una gamba, non riesco a camminare. Volevo morire, sparire, dileguarmi”.

Una situazione davvero imbarazzante che sicuramente ha messo in difficoltà Ambra Angiolini e la ragazza ma che per fortuna si è chiarita subito.