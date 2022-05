Dramma Royal Family, “buttato fuori di casa”, siamo arrivati ai colpi finali

Arrivano pessime notizie dalla famiglia reale inglese, al centro delle notizie due dei principali membri tra i più amati sono ai ferri corti.

Arrivano altre cattive notizie dalla casa reale inglese, che nell’ultimo periodo non ha davvero tregua tra scandali, drammi e situazioni scomode. A occupare il ruolo di protagonisti in quest’ultima vicenda sono proprio due tra i membri della Royal Family tra i più amati, è accaduto l’impensabile. La crisi è davvero evidente e questa volta la situazione sta virando alla drammaticità, proprio lei lo ha sbattuto fuori di casa.

Famiglia reale inglese nel dramma

Siamo arrivato a una situazione davvero irrecuperabile, nella Royal Family non tira affatto una buona aria tra due dei componenti più importanti della famiglia reale più famosa al mondo, proprio lei ha deciso di sbatterlo fuori casa, qualcosa che nessuno avrebbe mai potuto immaginarsi.

Questa situazione va a pesare su un periodo davvero non semplice per la casa reale, proprio perché la Regina Elisabetta in questo momento non è in ottima salute, ha dovuto affrontare un periodo davvero difficile legato al Covid, che l’ha vista uscirne con non poche difficoltà dovute soprattutto all’età.

La monarca infatti con il mese prossimo compirà 96 anni e i segni del Long Covid si stanno facendo sentire prepotentemente. La stessa ha ufficialmente confermato che non sarà presente ad alcune manifestazione a cui non è mai mancata, al suo posto vedremo i suoi successori, inoltre nelle apparizioni pubbliche che ancora la vedranno coinvolta non si sa se sarà accompagnata da un bastone o direttamente su una sedia a rotelle. La sua difficoltà di deambulazione sta prendendo una direzione davvero serie.

In molte occasioni infatti l’anziana monarca è stata sostituita proprio da Carlo e Camilla e da Kate e William, ma proprio tra qualche settimana arriverà il fatidico giorno, inizieranno i festeggiamenti per il Giubileo di Platino per celebrare i 70 anni di reggenza della Regina Elisabetta, si tratta di un momento di grande gioia che potrebbe essere oscurato da un nuovo dramma famigliare, proprio due dei più amati reali stanno vivendo una profonda crisi.

Una situazione mai vista prima tra i reali inglesi

Le cattive notizie questa volta arrivano da oltreoceano, al centro della bufera ci sono proprio Harry e Meghan, fonti vicine alla coppia raccontano che proprio l’ex attrice di Suits abbia sbattuto fuori di casa il marito Harry, questa indiscrezione arriva direttamente dal settimanale tedesco IN.

È ormai da qualche mese che si vocifera di una profonda crisi coniugale per la coppia, tanto da arrivare a sentire voci su un divorzio imminente chiesto proprio dal nipote prediletto della regina Elisabetta, il rampollo di casa Windsor, Harry. Parrebbe proprio che il principe dai capelli rossi abbia chiesto l’aiuto della nonna, nonché regine d’Inghilterra per mettere nero su bianco la fine del matrimonio con la moglie americana.

Alcune fonti vicine ai duchi del Sussex hanno confermato che tra i due ci sia molta tensione, il rapporto sta deteriorando e che non manchino i litigi, terribili tanto che sembrerebbe proprio che Meghan abbia sbattuto fuori dalla villa americana il marito Harry, il quale sembra essere andato a vivere nella guest house, ovvero la casa dedicata agli ospiti, la struttura si trova collocata in un’area molti distante dalla villa principale.

Insomma, la situazione sembra degenerare di giorno in giorno, poco tempo fa si parlava della possibilità di un nuovo arrivo in famiglia, la nascita di un terzo figlio che avrebbe potuto sistemare le cose, ma forse non è questa la situazione. Staremo a vedere.