Eros Ramazzotti, uno scatto rivela l’amore della sua vita. La foto lo conferma

Sappiamo che la vita sentimentale di Eros Ramazzotti è sempre stata un turbinio di emozioni, ma c’è una donna di cui è innamorato perso e la foto lo conferma.

Uno dei cantanti che negli anni ha maggiormente catalizzato l’attenzione e l’interesse pubblico è certamente Eros Ramazzotti, da quando ha raggiunto il grande successo negli anni Ottanta non ha mai smesso di far innamorare il suo pubblico, passando di generazione in generazione, le sue canzoni sono ancora un inno per moltissime persone che lo seguono con fervore.

Ma di Eros è sempre molto interessante e seguita la sua vita sentimentale, in questi ultimi mesi, soprattutto dopo la definitiva rottura tra la sua ex moglie Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Proprio tra la bellissima e famosissima conduttrice svizzera e il cantante sono iniziate a girare molte voci riportando alla memoria quella storia d’amore al tempo aveva fatto impazzire tutta Italia.

Ma proprio Eros Ramazzotti ha deciso di pubblicare, poco tempo fa, una storia sul suo seguitissimo profilo Instagram, dove dichiara il suo amore smisurato per una donna, si potrebbe definire la donna della sua vita.

Eros Ramazzotti e il grande amore

Chi non conosce la meravigliosa e quasi fiabesca storia d’amore tra Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, probabilmente negli anni Novanta viveva in un paese lontano lontano.

La loro è stata una di quelle relazioni tra le più chiacchierate del tempo, i due si sono conosciuti a Milano nel 1995 proprio dopo un concerto del famoso cantante, da quel momento hanno iniziato a frequentarsi e non si sono più lasciati, dal loro grande amore è arrivata la figlia Aurora Sophie Ramazzotti, nata il 5 dicembre del 1996.

Il coronamento di una favola d’amore, tanto che pochi anni dopo, nel 1998 hanno deciso di convolare a nozze con una meravigliosa cerimonia al Castello Odescalchi di Bracciano. Tutto sembrava perfetto, erano la coppia più bella dello spettacolo, sempre sulle prime pagine dei tabloid e sempre innamoratissimi, però qualcosa non ha funzionato, perché proprio nel 2002 Eros e Michelle hanno deciso di separarsi, ufficializzando poi il divorzio nel 2009.

Proprio in quello stesso anno Eros ha intrapreso una relazione con la modella Marica Pellegrinelli, dalla loro storia d’amore è arrivata, dopo due anni, la loro prima figlia Raffaela Maria e a seguire, dopo altri cinque anni è nato Gabrio Tullio, anche in questo caso però le cose non hanno funzionato e dopo quattro anni di relazione e famiglia i due hanno deciso di prendere strade diverse.

LEGGI ANCHE-> Retroscena bacio in tv Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, cosa abbiamo scoperto

È stata proprio questa separazione che ha dato il via alle speculazioni continue sulla coppia Eros Michelle, numerose voci hanno ricominciato a parlare di un loro ritorno di fiamma.

Eros Ramazzotti però continua a rimanere una persona estremamente riservata, per quanto riesca essendo sempre sotto i riflettori, proprio a questo proposito, quando recentemente ha fatto la sua dichiarazione d’amore a una donna in particolare, ha riempito i cuori dei suoi fan.

Lo stesso contante ha parlato proprio dell’amore che nutre nei confronti di questa giovane e bellissima ragazza, condividendo sulle sue storie di Instagram con la scritta “Amore eterno” accompagnata dall’immagine di lei.

La giovane e famosissima donna protagonista della storia di Instagram è niente meno che Aurora Ramazzotti, la quale ha ricevuto da suo padre un bouquet di rose rosse e dorate, la meravigliosa composizione forma la lettera “A”, iniziale del suo nome.

LEGGI ANCHE-> Eros Ramazzotti, la malattia che non si può ignorare, l’operazione è inevitabile

Proprio Aurora ha pubblicato questo scatto e come sempre possiamo vedere quanto amore infinito ci sia tra Eros e la sua adorata figlia, l’amore della vita di Eros Ramazzotti è proprio la figlia Aurora.

I due non hanno mai nascosto che tra loro ci sia sempre stato un rapporto speciale, che va oltre la separazione dei genitori, infatti Eros è da sempre una presenza fissa nella vita di sua figlia e si vede il forte legame che li ha sempre uniti. Una coppia padre figlia davvero unica e invidiabile.