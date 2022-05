Amici, il malore in diretta sconvolge il pubblico. Maria corre ai ripari ma la polemica di infiamma

Uno degli allievi del talent Amici, durante la puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi ha avuto un malore improvviso, questo è successo davanti a pubblico e spettatori da casa che sono rimasti ammutoliti.

Uno degli allievi tra i più amati del più famoso talent di Canale 5 si è sentito male nel corso della puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi, una situazione che ha lasciato tutti senza parole. Si tratta del ballerino di Veronica Peparini, Dario Schirone, l’amatissimo partecipante ha ricevuto moltissimi messaggi sul web da parte dei fan preoccupatissimi per le sue condizioni di salute, vediamo nel dettaglio cos’è successo.

Dario Schirone e il malore improvviso

Proprio mentre si svolgeva la semifinale di Amici di Maria De Filippi c’è stato uno scambio molto acceso in studio, Alessandra Celentano ha rivolto delle durissime critiche proprio nei confronti di Dario Schirone dopo la sua esibizione, ma nello stesso momento Veronica Peparini è intervenuta prontamente cercando di difendere il giovane che era palesemente sconvolto.

Questa situazione concitata ha scatenato uno scontro molto acceso tra le parti e le colleghe hanno iniziato a discutere animatamente.

Tra gli attacchi pesantissimi della professoressa di danza classica, Celentano e il trambusto creatosi in quel momento, hanno portato il giovane ballerino Schirone ad andare in panico, lasciandosi cadere a terra in preda alla disperazione e sconvolto da quello che stava accadendo.

Prontamente è intervenuta la padrona di casa Maria De Filippi, sempre attenta a salvaguardare i suoi ragazzi, che è corsa da Dario ormai in lacrime, Maria ha subito cercato di tranquillizzare il giovane con parole di conforto, la stessa gli ha detto, “Non prenderla sul personale (…) Alcuni hanno continuato a ballare, altri hanno cambiato professione. Si sopravvive e si va avanti, ogni sua frase davvero non è personale, non è contro di te”.

La situazione ovviamente non si è fermata all’interno del programma tra i più seguiti della rete, infatti sul web si è scatenata la polemica, la reazione di Dario ha generato molta preoccupazione da parte dei fan che accusano la professoressa Celentano di essere stata troppo dura con lui.

Il putiferio dopo il malore di Dario Schirone

Sono stati in tantissimi i telespettatori che si sono scagliati con l’insegnante di danza classica Alessandra Celentano per gli attacchi profondamente pesanti rivolti al giovane ballerino Dario Schirone, ci sono persone tra il pubblico che hanno riferito di aver visto il ragazzo avere un attacco di panico, tanto che proprio l’allievo di Veronica Peparini non ha ancora smentito queste voci, quindi potrebbe essere che la pressione che già subisce dalla situazione e i pesanti commenti lo abbiano portato a uno stato di stress acuto.

Sicuramente sappiamo che la professoressa Celentano non ci è mai andata leggera con le critiche quando si sentiva di dover dire la sua, una caratteristica che negli anni ha scatenato diverse polemiche, proprio un utente ha ricordato quando in passato uno degli allievi aveva confessato attraverso il suo canale Instagram di soffrite di un pesante problema legato all’ansia.