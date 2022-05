Maria De Filippi, la situazione drammatica, “diagnosticato un tumore al pancreas”

La famosa conduttrice Maria De Filippi ha confessato un dramma devastante, una situazione che l’ha vista coinvolta in prima persona.

Una delle conduttrici più apprezzate e amate del panorama televisivo italiano è senza ombra di dubbio Maria De Filippi, considerata proprio la regina della tv, i suoi programmi sono ormai diventati iconici e la stessa ha presentato al grande pubblico alcuni dei talenti di maggior successo conosciuti nel nostro Paese. Grazie al suo programma talent Amici adesso abbiamo mostri sacri come Elodie, Alessandra Amoroso, Emma Marrone, Marco Carta, The kolors, Irama e tanti altri…

Una donna che ha costruito la sua carriera, passo dopo passo, con grande determinazione e un talento che trova difficilmente eguali, nella sua vita però non sono mancati i momenti difficili, Maria ha vissuto un dramma che ha cambiato la sua vita per sempre.

Il percorso nel mondo dello spettacolo di Maria De Filippi non arriva da subito, come molti altri non muove i primi passi in questo settore da giovanissima, anzi la direzione che aveva preso era tutt’altra, infatti si laurea con il massimo dei voti in Scienze delle finanze, tentando la carriera in magistratura. In seguito però, inizia a lavorare in una società di videocassette e proprio durante un convegno sulla pirateria musicale la sua vita è destinata a cambiare: incontra Maurizio Costanzo.

Maurizio, che al tempo era già una personalità importante nel settore intrattenimento, si accorge subito delle alte potenzialità di Maria e le chiede di diventare sua assistente.

Ma è un ruolo che ricopre per brevissimo tempo, proprio perché Maurizio si rende ben presto conto che la donna ha quel qualcosa in più, un talento innato per la conduzione e le propone di condurre un programma chiamato Amici, molto lontano dal format che conosciamo noi oggi. Per Maria De Filippi quella è la svolta, è così brava, spontanea, genuina e competente che vince il Telegatto per Migliore trasmissione televisiva con intrattenimento ospiti.

La notorietà della conduttrice diventa virale e nel 2000 arriva il programma ormai diventato iconico, C’è posta per te, il riscontro che ottiene è immediatamente positivo e il resto è storia.

Quella di Maria sembra una vita da sogno, con una carriera a dir poco invidiabile, ma una parte di lei ancora porta i segni di un lutto terribile che l’ha cambiata per sempre.

Quel lutto devastante vissuto da Maria De Filippi

Conosciamo ormai da moltissimi anni Maria De Filippi proprio per il suo fare altamente professionale, per essere autoironica e scherzosa ma sempre con una innata eleganza che non la fa mai cadere nel trash, sappiamo ben poco di quella parte oscura che nasconde, un dolorosissimo lutto che l’ha colpita dritta al cuore e cambiata per sempre.

Maria ha dovuto affrontare la terribile malattia di suo padre a cui era stato diagnosticato un tumore al pancreas, un periodo terribile che la stessa racconta con dolore ancora fresco, un lutto difficile da superare, “A mio padre fu diagnosticato un tumore al pancreas. È stato operato e poi per alcune complicazioni è passato in terapia intensiva. Lì è stato per un anno e mezzo”.

Tutto si è cercato di fare per poter dare al padre le migliori e più accurate cure possibili, Maria ha cercato le migliori cliniche e i più preparati specialisti, nonostante gli sforzi purtroppo suo padre è venuto a mancare una sera di agosto quando Maria aveva solo 28 anni.

La stessa ha raccontato di quel periodo definendolo “devastante”, lei e suo fratello facevano continuamente avanti e indietro dall’ospedale e con commozione ha dichiarato, “Questa cosa ci ha devastato”. Nonostante siano passati molti anni, per Maria questo è ancora un tasto dolente, una ferita aperta che solo con il tempo ha imparato a metabolizzare.