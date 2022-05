Squalificata all’Isola dei famosi, proprio lei ha violato il regolamento

Inaspettato a L’isola dei famosi: una delle naufraghe più amate ha violato il regolamento del programma. È vero che a L’Isola dei Famosi può accadere di tutto, ma mai nessuno si sarebbe aspettato una cosa simile.

Si sa che alle condizioni dell’Isola, fame e stanchezza possono giocare brutti scherzi, e proprio questo è quello che è accaduto a L’Isola dei Famosi. Il gesto di una naufraga ha lasciato tutti senza parole, ha violato il regolamento della trasmissione, ci saranno delle conseguenze? Ecco cosa è successo.

Una naufraga viola il regolamento

L’Isola dei Famosi è uno di quei reality show in cui può accadere di tutto. Nel daytime del 21 aprile 2022, andato in onda il pomeriggio, su Canale 5, i telespettatori hanno assistito a qualcosa di inimmaginabile.

Il reality lancia sempre nuove sfide con diverse ricompense, una di queste era proprio una sfida ai due leader delle tribù, Nicolas Vaporidis e Licia Nunez. I due hanno camminato lungo un ripido percorso che li ha portati davanti a due piatti e una ciotola di pasta.

I due concorrenti avevano la possibilità di mangiare l’intera pietanza da soli, ma entrambi hanno deciso di dividerla con il resto della loro squadra, escludendo però due naufraghi. In particolare l’attore ha scelto di non far mangiare Marco Senise e Lory Del Santo.

Licia, invece, ha escluso Marco Cucolo e la coppia formata da Estefania e Roger. Una scelta di cui potrebbe essersi pentita, dato che la giovane modella si è scagliata duramente contro di lei, facendo esplodere un nuovo clamoroso litigio. Secondo la Bernal, la leader avrebbe violato il regolamento: ecco cos’è successo.

La confessione di Licia. Ha violato il regolamento

Secondo le parole di Estefania, Licia avrebbe violato il regolamento del reality show chiedendo di vincere durante la prova leader. Senza dubbio se Ilary Blasi, l’attuale presentatrice del programma lo scoprisse si vedrebbe costretta a prendere dei seri provvedimenti.

Il regolamento alla base del Reality vorrebbe che durante una sfida così importante è inaccettabile barare, cercare di vincere a tutti i costi e non rispettare le regole. Ma Licia Nunez ha negato ogni cosa, anche se in confessionale Alessandro ha confermato che Licia avrebbe espressamente chiesto di vincere. Tuttavia l’attrice ha continuato a dire di aver solamente espresso il suo desiderio di essere leader e non ha chiesto a nessuno di portarla alla vittoria.

In questi giorni Ilary Blasi e gli autori del programma sicuramente indagheranno sull’accaduto e nella prossima puntata de L’Isola dei Famosi si svelerà tutta la verità. E’ molto probabile che saranno presi dei provvedimenti, poiché il regolamento dell’Isola dei Famosi è molto rigido. Quali saranno le conseguenze per Licia? Non ci resta che aspettare per scoprirlo.