Albano Carrisi coinvolto in una violenta rissa, si è arrivati alle mani. Le foto

Proprio Albano Carrisi si è nuovamente trovato in una situazione davvero scomoda, proprio da alcune sue affermazioni è scattata una rissa da bar agghiacciante.

Uno dei cantanti più famosi del nostro Paese è sicuramente Albano Carrisi, la sua voce è un inno tutto italiano capace di conquistare i cuori anche a livello internazionale, la sua potenza canora va a pari passo con il suo carattere acceso, spesso fumantino, per questa ragione in diverse occasioni si è ritrovato al centro di alcuni spiacevoli episodi.

Come non ricordarsi di quando ha letteralmente preso a sberle e insulti una finta giornalista che li ha intervistato usando un giocattolo per adulti al posto di un microfono, un atteggiamento che Albano non ha potuto lasciar correre, tanto da essere sceso dalla macchina in cui si trovava per andare dalla persona che gli aveva fatto lo sgradevole scherzo.

Inoltre, il celebre cantante di Cellino San Marco, ha dimostrato di essere un bel caratterino anche durante la sua partecipazione al reality L’Isola dei Famosi, in questa occasione ha mostrato alle telecamere come sia una persona piuttosto suscettibile, abbastanza intollerante e intransigente. Con gli anni forse ha un po’ levigato questi aspetti del suo temperamento, ma comunque di fondo ha sicuramente un bel caratterino tutto pepe, qualcosa che a volte lo mette al centro di nuovi scontri, uno di questi è avvenuto sempre in televisione.

È stato lo stesso Albano a raccontare l’accaduto spiacevole e che lo ha lasciato particolarmente turbato, durante un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, proprio lui si è ritrovato al centro di una rissa definita da bar.

Alcune immagini sono a testimoniare l’accaduto, ma sono le parole proprio di Albano Carrisi che lasciano intendere quanto la situazione sia degenerata.

Albano Carrisi al centro della rissa

Albano è sicuramente una leggenda del panorama musicale italiano e internazionale, la sua voce tonante è capace di lasciare tutti a bocca aperta e anche se gli anni passano, lui resta sempre un portento, oltre a mostrarsi spesso in televisione sempre in grande forma.

In una occasione particolare, proprio durante una puntata della fortunata trasmissione di Costanza, il Maurizio Costanzo Show, Albano si sarebbe messo al centro di un’accesa rissa a causa di alcune dichiarazioni fatte che hanno accesso gli animi e altri due famosissimi della televisione avrebbero perso il controllo arrivando alle mani.

La causa dello scontro sarebbe proprio da attribuirsi alle affermazioni fatte da Albano durante la chiacchierata da Costanzo, dopo le sue parole si è perso il controllo è Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini si sono letteralmente azzuffati.

Lo stesso Albano ha raccontato dettagliatamente l’accaduto, “Tutto è nato perché Maurizio Costanzo mi stava intervistando sul tema del buon Putin e, ancor prima che potessi rispondere, non richiesto è intervenuto il signor Mughini. È scoppiata una rissa pazzesca, sono abbastanza sconvolto. Spiace vedere due uomini coltissimi che si azzuffano come fosse una rissa da bar di periferia”.

A testimonianza delle parole di Albano ci sono anche alcune immagini che lasciano poco all’immaginazione, purtroppo non è la prima volta che Sgarbi e Mughini si trovano al centro di pesantissimi scontri televisivi in diretta tv, qualcosa che speriamo di non dover più vedere perché non è mai con la violenza che si chiariscono le questioni, di qualsiasi natura siano.