Stefano Bettarini, una confessione scioccante e la verità sul tradimento

Stefano Bettarini ha deciso di confessare tutta la verità, i tradimenti ci sono stati eccome e lo stesso parla di quelli subiti da parte di Simona ventura.

L’ex calciatore di fama internazionale Stefano Bettarini, nel tempo, dopo aver abbandonato il calcio per varie vicissitudini, ha deciso di dedicarsi al mondo dello spettacolo, ambiente in cui si trova particolarmente bene sia come presentatore, sia come concorrente di vari reality.

Il pubblico, fin dal suo esordio sul piccolo schermo ha iniziato ad apprezzarlo, prima lo si conosceva solo per le sue imprese calcistiche, adesso abbiamo imparato a conoscerlo un po’ di più anche sul personale, come carattere e modi di fare. Il suo storico inizia è iniziato come inviato per la trasmissione La talpa.

Classe 1972 Stefano nasce a Forlì e trascorre l’infanzia tra Buonconvento e Siena, città d’origine dei genitori, come calciatore esordisce prima nel settore giovanile dello Staggia Senese e poi nell’Inter. Il suo percorso nel mondo del calcio gli da molte soddisfazioni ma anche grandi delusioni, nel 2011 viene indagato dalla squadra mobile nell’ambito di un’inchiesta su scommesse illegali nel calcio che lo coinvolge insieme ad altri calciatori e durante il processo patteggia in primo grado una pena di 14 mesi di squalifica.

Nel 2019 però arriva la rivalsa, il tribunale di Bologna dichiara estinta l’accusa di partecipazione ad associazione a delinquere sia per Stefano sia per altri 25 imputati. Una batosta a livello personale ed emotivo che lo fa allontanare da quel mondo, da qui la decisione di passare alla televisione, diventa anche uno dei personaggi di punta dell’edizione del Grande Fratello Vip del 2016, classificandosi quarto, poi nel 2019 passa all’altro reality di successo, L’Isola dei Famosi, in questo caso arriva alla semifinale e poi viene eliminato.

Di Stefano Bettarini sappiamo ormai molte cose, che lui stesso ha confessato durante le varie partecipazioni ai programmi più spiati d’Italia, è noto anche per essere stato il marito della famosa conduttrice Simona Ventura, una relazione importante da cui sono arrivati anche due figli Niccolò e Giacomo. La loro storia d’amore però finisce dopo dieci anni, nel 2008 arriva il divorzio, le cause sembrerebbero da attribuire ai diversi tradimenti fatti da Bettarini a Simona.

Però, proprio durante un’intervista all’ex calciatore, sembrerebbe che a essere fedifraghi fossero in due, lo stesso Stefano ha rivelato i tradimenti subiti da Simona.

Stefano Bettatini confessa i tradimenti di Simona Ventura

Proprio durante una chiacchierata nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, Stefano si lascia andare ad alcune confessioni davvero scioccanti, l’uomo ha parlato senza filtri di molti argomenti, tra cui anche i tradimenti della sua ex moglie Simona Ventura.

Proprio lo stesso Stefano ha dichiarato senza mezzi termini, “Simona Ventura mi ha tradito. Ha fatto tante volte finta di niente? Potrei dire lo stesso, anche lei ha dichiarato apertamente di non essere stata fedele”.

Parole forti che mettono luce sulle motivazioni pesanti che hanno portato alla fine della loro storia d’amore, però sono passati molti anni da allora e a oggi tra i due non c’è più nessun rancore, anzi sono in ottimi rapporti, tanto che Bettarini ci tiene a precisare, “Simona ha ragione quando dice: ‘Bisogna sempre parlare’. Parlare è stato importante per noi. Siamo due genitori responsabili. I nostri dissidi non mineranno mai l’amore e il bene costruttivo che abbiamo per Niccolò e Giacomo”.