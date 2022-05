Anna Valle, la malattia devastante, “da dolori lancinanti per ore…”. I fan preoccupati

Anna Valle ha deciso di confessare quella sua patologia senza cura che la fa stare male da sempre, qualcosa di davvero doloroso, il racconto è terribile.

Tra le attrici che più sono state capaci di imporsi con talento e grande eleganza nel panorama televisivo italiano troviamo sicuramente Anna Valle, la bellissima attrice è stata capace di costruirsi una carriera solida fatta di tanti sacrifici, duro lavoro ma anche moltissime soddisfazioni.

Anna arriva al grande pubblico dopo la grande vittoria che l’ha vista incoronata reginetta di bellezza come Miss Italia, da allora non si è mai fermata, nel 1999, quando era ancora giovanissima, ha esordito sul piccolo schermo nella fiction amatissima dal pubblico, “Commesse”, con lei altre grandi della televisione italiana, come Sabrina Ferilli e Nancy Brilli.

E proprio nella fiction che Anna trova la sua strada e il pubblico le restituisce grande affetto, nel tempo ha preso parte ad altre produzioni di rilievo come, “Cuore”, “Papa Giovanni”, “Per amore”, “Soraya”, “Le stagioni del cuore”, “Atelier Fontana” e “Callas ed Onassis”, tutti grandi successi.

Ultima ma non ultima Anna Valle ha indossato i panni di Silvia Stellati nella serie Tv di Rai 1 “Vite in fuga”, diretta da Luca Ribuoli, un thriller familiare capace di tenere il pubblico con il fiato sospeso, nel cast troviamo anche Claudio Gioè e Giorgio Colangeli.

La storia racconta di una famiglia che raggiunge un equilibrio illudendosi che il peggio sia passato, ma proprio a quel punto arriva una lettera ricattatoria a distruggere la serenità.

Una vita dedicata alla settima arte quella di Anna che, nonostante il grande successo, nasconde un grande segreto, una malattia che in diverse occasioni l’ha messa in profonda difficoltà.

Il segreto di Anna Valle, la malattia cronica

L’attrice, durante un’intervista, ha deciso di fare una dichiarazione che ha lasciato i fan senza parole e preoccupati per il suo stato di salute, Anna ha rivelato di avere continui dolori causati da una patologia cronica di cui è affetta.

Anna ha deciso di raccontare tutta la verità sulla sua patologia, il suo racconto potrebbe aiutare qualcuno che si trova nella sua stessa situazione a sentirsi meno solo ad affrontare questa situazione, l’attrice è affetta dalla sindrome del colon irritabile e purtroppo per questo problema non c’è una vera e propria soluzione.

Lei stessa racconta che ogni cosa che mangiava la faceva stare molto male, colpita da dolori lancinanti che erano capaci di durare anche delle ore, confessa che le è capitato che questi dolori le durassero anche sei ore consecutive, qualcosa che non augurerebbe a nessuno.

Anna ha parlato così di questa terribile esperienza con la patologia: “Che cosa mi fa impazzire? Il mio colon. Irritabile, lo chiamano i medici. È l’aggettivo che rende l’idea: è talmente suscettibile che basta poco per mandarlo in tilt. So che è un problema diffuso per il quale, in realtà, non c’è una soluzione definitiva!”.

Nel tempo ha trovato una soluzione durante gli attacchi acuti della malattia, “Quando sto male fermo tutto e mi sdraio, con una tazza di camomilla in mano. Mi è capitato di avere fitte per sei ore di fila: non vorrei mai dover ripetere un’esperienza così. Medicinali non ne prendo, ma per quel giorno mi impongo la cura del relax. Con il corpo non si scherza, e neppure con lo stress. Io lo so bene, e ci sto attenta”.

L’attrice è dovuta scendere a compromessi con quelli che ha capito essere i suoi limiti, ma questo le ha permesso di stare meglio e prendersi cura di se stessa nel migliore dei modi.