Ecco il posto preferito per le vacanze di Ezio Greggio. Un vero paradiso

Ezio Greggio è scappato in una terra paradisiaca. Sapete di quale luogo stiamo parlando?

Ezio Greggio rappresenta uno dei conduttori migliori e più longevi del palinsesto Mediaset grazie alla sua professionalità e competenza dimostrata negli anni in uno dei programmi più seguiti e amati dal pubblico: il Tg satirico Striscia la notizia di Antonio Ricci. Ezio Greggio insieme a Enzo Iacchetti ha fatto la storia del programma. Classe 1954, oltre essere un ottimo conduttore è iscritto all’Ordine dei giornalisti.

Ezio Greggio ha sempre sognato di fare spettacolo anche se, da giovane quando ha iniziato a lavorare ha intrapreso una strada diversa, i suoi genitori speravano che il giovane Ezio avrebbe avuto un posto in banca come suo padre.

Il sogno dello spettacolo e della tv è sempre stato vicino a lui, il futuro presentatore di Striscia la notizia ha iniziato a muovere i primi passi esordendo in alcuni programmi come La sberla e Tutto compreso e, in quelle occasioni fece la conoscenza di Gianfranco D’Angelo, cominciando la conduzione con quest’ultimo del famoso programma Drive In e conquistando il pubblico riuscendo a ottenere una buona popolarità. Ha dedicato parte della sua carriera anche alla cinematografia tanto da essere presente in alcuni film dei fratelli Vanzina tra cui Selvaggi, Anni 50, Un’estate al mare e Il papà di Giovanna.

Da piccoli passi derivano grandi risultati è cosi è stato, ben presto con Enzo Iacchetti sono divenuti i padroni del programma di Antonio Ricci “Striscia la notizia” , il noto programma televisivo, in onda tutti i giorni sulle reti Mediaset.

Ezio Greggio, nelle vesti di attore, ha ricoperto numerosi ruoli anche in alcuni cine -panettoni o celebri film portandosi così dietro un bagaglio di quasi 40 anni di carriera. Ma quello che il suo pubblico ancora non sa è dove si rifugia il presentatore quando è in cerca di pace. Ecco i dettagli.

Il suo posto nel cuore

Sono uscite in queste ore alcune foto inedite che hanno immediatamente fatto il giro del web. Pierfrancesco Favino, Linus, Francesco Totti con Ilary Blasi e Mauro Icardi con l’inseparabile Wanda Nara, tutti riuniti in un unico caldo abbraccio.

Tutti insieme, appassionatamente, in vacanza fianco a fianco alle Maldive. Ed è qui che Ezio Greggio ama passare le sue vacanze, ovviamente insieme al gruppo di inseparabili vip.

Tutto documentato con foto e video sparate sui social, soprattutto Instagram, con i vip in costume pronti per giocare a calcetto, o ritratti davanti a un meraviglioso tramonto sul mare.

Una concentrazione di vip tutti insieme nello stesso luogo paradisiaco che ha immediatamente sollevato curiosità e molte perplessità. Per esempio, celere è stato il commento di Selvaggia Lucarelli su Facebook. Selvaggia Lucarelli infatti, senza alcun filtro, non le manda a dire ai facoltosi vacanzieri, colpevoli di aver messo a suo dire in scena una “marchetta 2.0”.

Ad ogni modo non sarebbe la prima volta per il conduttore, che va in questo paradiso terrestre. Infatti già a Natale Greggio, aveva trascorso le festività al caldo assieme alla sua giovanissima compagna, Romina Pierdomenico.

Il simpatico conduttore di Striscia la Notizia ha quindi lasciato il bancone del tg satirico di Canale 5 per un po’ di meritato riposo.