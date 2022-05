Anna Valle, ha una casa da sogno, l’avete mai vista?

La casa di Anna Valle

Sono davvero moltissimi i fan di Anna Valle che vorrebbero avere informazioni riguardanti la sua vita privata e in particolare la sua casa. Come molte celebrità però, Anna Valle è estremamente riservata e davvero molto discreta, l’attrice infatti tende a mantenere la sua privacy lontana dagli occhi indiscreti del mondo del gossip.

È per questo che si conoscono pochissimi dettagli riguardanti la sua vita e anche la sua abitazione. Tra le poche informazioni che si hanno sul suo conto sappiamo che vive lontano da grandi città come Roma, prediligendo invece Vicenza.

È proprio in questo luogo che abita insieme al compagno Ulisse Lendaro e insieme ai figli Ginevra e Leonardo. Sembrerebbe che per Anna Valle nella vita sia molto importante il luogo in cui vivere, che per lei diventa una sorta di nido a cui tornare sempre dopo i vari impegni lavorativi e la vita frenetica che svolge. Si tratta dunque di una sorta di rifugio dove poter vivere tranquilla la sua vita familiare. Questa è una sorpresa che non tutti si aspettano per un’attrice sempre pronta a girare il mondo per lavoro.

Di recente, inoltre, da un’intervista rilasciata dal marito Ulisse a Vieni da me, che la loro abitazione sia anche munita di un giardino, dove potersi godere anche meravigliose pause all’aperto. Questi purtroppo sono i pochissimi dettagli che si hanno riguardo la casa in cui vivono Anna e Ulisse, anche perché Anna è lontana dal mondo social e dunque non ha mai condiviso immagini del luogo in cui vive.