Avete mai visto il figlio di Ornella Vanoni? La foto ha spiazzato tutti, da non credere

Ornella Vanoni ha un unico figlio Cristiano, l’uomo però non è interessato al mondo dello spettacolo e vive una vita riservata, la foto ha però spiazzato tutti.

Una regina, una vera diva, Ornella Vanoni è il nostro orgoglio italiano, la famosa cantante è una delle personalità più influenti del nostro Paese, la sua voce ha incantato milioni di persone e il suo charme rimane unico e inimitabile, anche oggi riesce a catturare il pubblico di ogni generazione.

Nel corso della sua vita Ornella si è trovata molto spesso al centro dell’attenzione mediatica alimentando la cronaca rosa con le sue relazioni amorose, la cantante milanese infatti per anni ha riempito le pagine dei rotocalchi di gossip con la sua vita privata intrigante.

Nella sua vita Ornella Vanoni ha avuto quattro relazioni importanti, la prima è stata quella indimenticabile con il famoso regista Giorgio Strehler, una storia d’amore e di passione che ha avuto vita breve, infatti i due si conobbero nel 1953 ma solamente dopo un anno si lasciarono.

La motivazione fu devastante, ed è stata proprio la stessa Ornella a fare questa confessione dolorosa, la storia d’amore con il regista torinese finì a causa della dipendenza dalla cocaina dello stesso, la Vanoni inoltre raccontò di come questa situazione stava trascinando a fondo anche lei, per un periodo assunse la sostanza stupefacente, ma per lei quella non era la strada da voler intraprendere.

In seguito per Ornella Vanoni arrivò un altro grande amore, quello con Gino Paoli, il loro è stato un legame profondo, ma nonostante tutto anche in questo caso la relazione è terminata qualche anno dopo, la motivazione inizialmente sembrava nebulosa e si tinse di giallo… Solo negli anni a seguire proprio la stessa Ornella confessò di aver perso il figlio che stava avendo con Gino, un dolore così grande che non riuscirono a superarlo.

Ornella Vanoni decise di andare avanti con la sua vita a nel 1960 convolò a nozze con Lucio Ardenzi, anche in questo caso la relazione finì in breve tempo, ma da questa storia d’amore arrivò il primo e unico figlio della cantante, Cristiano, classe 1962.

Del suo matrimonio con Lucio la Vanoni ha deciso di fare una rivelazione che ha lasciato molti senza parole, la stessa ha raccontato, “Non sapevo cosa fare di me in quella fase. Mi ero lasciata con Strehler che era sposato, amavo Paoli che era sposato, incontrai Ardenzi e decisi di sposarlo”.

Infine, negli anni Settanta Ornella intraprese una lunga storia d’amore con Danilo Sabatini, ma il suo ultimo flirt degno di nota è stato con il manager veneto Vittorio Usigli.

Il figlio Cristiano di Ornella Vanoni

Come detto prima, Ornella Vanoni ha avuto un solo figlio, Cristiano, il quale l’ha resa nonna di due splendidi nipotini, Matteo e Camilla, quello che ha davvero lasciato i fan a bocca aperta è stato vedere l’incredibile somiglianza tra madre e figlio, qualcosa che li rende davvero due gocce d’acqua.

Di Cristiano si sa davvero poco, l’uomo è estremamente riservato e ha scelto di vivere una vita lontana dai riflettori con la sua famiglia e i figli, è da Ornella che scopriamo qualche dettagli in più.

La stessa ha raccontato di avere un bellissimo rapporto i nipoti, proprio lei durante un’intervista ha rivelato come stanno le cose, “Sono nonna di due nipoti. Il mio rapporto con loro è certamente amorevole, ma è tenuto costantemente d’occhio da mio figlio. Cristiano mi guarda con sospetto. Con lui il rapporto è stato molto più complicato”.