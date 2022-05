Kourtney Kardashian e Travis Barker, il matrimonio tutto italiano. Album fotografico

Finalmente è ufficiale, Kourtney Kardashian e Travis Barker si sono uniti in matrimonio per la terza volta e questa volta lo hanno fatto da noi in Italia, nella splendida cornice di a Portofino, con una sontuosa cerimonia circondati dai loro cari.

“Per sempre felici e contenti” Atiana De La Hoya, la figliastra di Barker, ha pubblicato uno scatto nelle sue Instagram Story di domenica 22 maggio che ritrae la coppia felice nei loro meravigliosi abiti da sposa firmati Dolce & Gabbana.

La star dei Kardashian Kourtney Kardashian, 43 anni, e il batterista dei Blink-182, Travis Barker, 46 anni, sono arrivati a Portofino venerdì 20 maggio, insieme ai loro figli. (La Kardashian ha avuto precedenti figli, Mason, 12 anni, Penelope, 9, e Reign, 7, con l’ex Scott Disick, mentre Barker è padre di Landon, 18, Alabama, 16, e della figliastra Atiana, 23, che ha avito con la precedente relazione con la ex moglie Shanna Moakler).

Oltre alla loro nidiata assortita, hanno partecipato molti dei famosi familiari della star dei reality, tra cui Kris Jenner, Kim Kardashian, Khloé Kardashian, Kendall Jenner, Kylie Jenner e Corey Gamble.

Dopo quasi un anno di frequentazione, il batterista Barker ha chiesto alla fondatrice di Poosh di sposarlo nell’ottobre del 2021 e la storia è stata raccontata all’inizio del mese nella docuserie Hulu della sua famiglia, disponibile anche su Disney+, The Kardashians.

Proprio la sposa ha commentato così questo felice momento, “Mi sembra di vivere in una favola”, ha raccontato Kourtney a The Kardashians. “Non avrei potuto sognare niente di più perfetto. Non ho mai sognato in tutta la mia vita di sposarmi fino a quando non ho incontrato Travis ed è iniziata la nostra relazione”.

Da allora, i due non vedono l’ora di sposarsi e di unire le loro famiglie, dopo aver partecipato insieme ai Grammy Awards all’inizio di quest’anno, si sono scambiati spontaneamente i voti in una cappella di Las Vegas, senza però licenza di matrimonio.

“Non c’era la possibilità di ottenere una licenza di matrimonio in quella circostanza perché era troppo tardi. Così ha chiesto: “Ma fate sul serio?””. la stessa Kourtney ha spiegato la situazione durante un’apparizione al Jimmy Kimmel Live! insieme al fondatore di Safely, 66 anni, e alle sue sorelle. “Abbiamo chiesto, tipo, cinque volte. Cosa dobbiamo fare per far sì che questo accada?”. Erano le 2 di notte e loro ci hanno detto: “Apre alle 8″”.

La coppia – che è stata unita in matrimonio per la prima volta nel gennaio 2021 – si è sposata legalmente all’inizio di questo mese durante un matrimonio in tribunale a Santa Barbara, in California. Anche se molti membri della famiglia erano assenti, la madre di Kris, Mary Jo “MJ” Campbell, e il padre del rocker, Randy Barker, hanno fatto da testimoni.

“Finché morte non ci separi”, ha scritto Kourtney nella didascalia di un carosello di foto del matrimonio in bianco e nero il 16 maggio, mentre la coppia girava in una decappottabile a cielo aperto. Un cartello “Just Married” era appeso al bagagliaio come vuole la tradizione.

Ma il vero e più atteso matrimonio è stato quelli celebrato proprio qui in Italia, a fare da cornice la bellissima Portofino e la location era il Castello Brown, un luogo da sogno. Ecco un album fotografico dove vedere le foto più belle del romantico matrimonio italiano di Kourtney e Travis

Travis segue le tradizioni

Come vuole la tradizione, il batterista ha tolto la giarrettiera alla moglie proprio con i denti.

Sposa gotica

Al ricevimento Kourtney ha indossato una versione nera del suo abito da sposa con un velo corto.

Imbottiture in abbondanza

Machine Gun Kelly ha mostrato le giacche abbinate di Travis e Kourtney in una clip del ricevimento, il loro stile ormai è unico e inconfondibile.

La dolce matrigna

Alabama, la figlia di Travis, ha posato con Kourtney poco prima dell’inizio della cerimonia. Tra le due sembra davvero esserci uno splendido rapporto.

All’altare

I due sposi hanno indossato abiti Dolce e Gabbana. Sono entrambi splendidi.

Visione in bianco

Kourtney ha indossato un abito da sposa Dolce & Gabbana Alta Moda in pizzo e raso.

Bling Bling

Il musicista di “All the Small Things” ha tenuto a bada lo stress e l’ansia prematrimoniale in compagnia di un piccolo e morbido amico, un adorabile cucciolo tutto coccole.

Al tramonto

È stata proprio Atiana ad annunciare, tramite Instagram Story, che la coppia si era ufficialmente unita di nuovo in matrimonio.

La figlia dei fiori

La figlia della Moakler, che ha avuto con Oscar De La Hoya, ha indossato un abito beige senza spalline, la stessa ha portato un piccolo bouquet di rose.

La madre della sposa

Kris Jenner ha sfoggiato un look piumato per la cerimonia nuziale.

La regina Khloe

Khloé, per la cerimonia, ha indossato una corona e successivamente l’ha sostituita con un copricapo più piccolo, prima di scendere in pista.

Sorella felice

“Cambio di corona”, ha scritto la fondatrice di Good American nella didascalia di una storia di Instagram, mostrando il suo abito nero e il copricapo mentre postava con l’amico di famiglia Simon Huck.

Vestito per stupire

Per la cerimonia, il figlio grande di Travis, Landon ha deciso di indossato un abito incredibilmente scintillante.

L’incredibile lista degli ospiti

Machine Gun Kelly, frequente collaboratore e amico di Travis, ha indossato per l’occasione un abito con stampa ghepardo.

Un programma serratissimo

Kylie ha condiviso una piccola anteprima del programma di nozze attraverso una storia.

La torta nuziale

Machine Gun Kelly ha condiviso uno scatto della torta nuziale con i suoi follower, anche il dolce ha catalizzato l’attenzione pubblica.