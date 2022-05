Laura Pausini l’amante di un uomo sposato. Scoppia lo scandalo

Laura Pausini è stata l’amante di un uomo sposato, i due si sono conosciuti e non c’è stato nulla da fare, è stato un vero colpo di fulmine dove l’amore ha trionfato.

Laura Pausini è la donna del momento, una delle artiste più famose a livello mondiale, amatissima in Italia come in moltissimi altri paesi del mondo, ha venduto più di 70 milioni di dischi, inoltre non mancano i prestigiosi riconoscimenti, insomma Laura è una vera regina del pop.

Essendo un personaggio così in vista, spesso si è trovata nell’occhio del ciclone e le polemiche verso di lei non sono mancate, infatti non troppo tempo fa si era scatenato un putiferio quando Alda D’Eusanio aveva rivolto delle accuse molto pesanti al marito della celebre cantante.

Qualcosa che non è passato liscio, visto che la D’Eusanio aveva affermato proprio alle telecamere del Grande fratello che Laura Pausini subiva violenza domestica. Una volta che queste terribili accuse sono arrivate all’orecchio della cantante, la stessa è andata su tutte le furie e ha deciso di replicare non a parole, ma a fatti denunciando la questione.

Le affermazioni della D’Eusanio erano troppo gravi per poter essere solo smentite, così Laura ha deciso di passare ai fatti convocando la giornalista in tribunale, però di come si stia svolgendo la questione non si sa ancora nulla, per ora non sono trapelate informazioni.

Una delle conseguenze immediate che ha avuto questo atteggiamento diffamatorio di Alda D’Eusanio nei confronti di Laura Pausini e di suo marito Paolo Carta è stata l’eliminazione immediata della donna dalla casa più spiata d’Italia, in seguito la donna ha chiesto scusa per le parole dette con troppa leggerezza su un argomento davvero delicato e profondamente grave su cui è gravissimo scherzare, per questo la questione legale è andata avanti.

Il marito di Laura Pausini, come molti sanno è anche una delle persone con la quale condivide il suo lavoro, Paolo infatti è proprio il chitarrista di Laura, la loro relazione è sempre stata al centro dell’opinione pubblica e ha fatto molto parlare negli anni, quando i due si sono conosciuti lui era sposato, ma tra i due la chimica era talmente forte che è scattata la scintilla e da allora non si sono mai lasciati, tanto che quando la Pausini ha annunciato con gioia di essere incinta, è arrivata come un tuono la reazione della ex moglie di Paolo, ovvero Roberta Galli.

La donna ha lanciato parole che sono risultate sconcertanti e velenose, non sono di certo passate inosservate, la stessa ha detto, “Lui ha già tre figli, ma non ha tempo di seguirli perché è sempre preso dalla sua carriera. E poi ecco che fa un altro figlio perché lei non ne ha avuti, perché a lei, Laura Pausini, vengono aperte tutte le strade più semplici… compresa quella di prendersi un uomo sposato”.

Una dichiarazione davvero forte che lascia intendere quando la Galli abbia vissuto male il fatto che tra Laura Pausini e il suo attuale marito Paolo sia nato un amore profondo, infatti i due, da quando hanno iniziato a frequentarsi sono diventati inseparabili, una coppia davvero stabile e innamoratissima. Questo però non è mai andato giù alla ex moglie di Paolo a cui sembra dare particolarmente fastidio che lui si sia ricostruito una vita e sia molto felice.

L’amore tra Laura Pausini e Paolo Carta lo abbiamo potuto vedere in più occasioni, i due sono davvero una bellissima coppia e probabilmente questo amore così intenso era destinato a nascere e sbocciare.