Uomini e Donne, dramma per Gemma: stroncata ogni speranza

La famosa dama di Uomini e Donne, Gemma Galgani ha ricevuto l’ennesimo colpo da parte di una sua storica rivale. Vi raccontiamo cosa è successo e di chi si tratta.

Uomini e Donne è uno dei programmi di punta delle reti Mediaset e ancora oggi dopo tanti anni di programmazione riscuote un immenso successo di ascolti dal 1996. Le edizioni andate in onda sono già 25, condotte sempre con spigliatezza dalla regina di Mediaset Maria De Filippi.

Oltre al trono classico dedicato ai giovani, come tutti sanno c’è anche la versione di Uomini e Donne Over, dedicata alle persone over 40. A far parlare molto di sé negli ultimi anni è principalmente Gemma Galgani, storica dama del Trono Over di Uomini e Donne. Ma qual è stata l’ultima delusione ricevuta?

Lo smacco a Uomini e Donne

Gemma Galgani è la storica dama torinese di Uomini e Donne Over. Ha 72 anni ed è molto nota anche sui social, dove condivide tantissimi scatti della sua quotidianità con i followers. La sua prima partecipazione al programma di Maria De Filippi risale al 2010, ben 12 anni fa dove fece la conoscenza di Ennio e con lui arrivò anche molto vicina alle nozze. Ma Ennio rimandava sempre l’appuntamento, a causa del mancato divorzio con la sua ex moglie, e alla fine Gemma si disse stanca della situazione.

La sua più nota conoscenza a Uomini e Donne fu con Giorgio Manetti, un uomo molto più giovane di lei. I due sembravano molto affiatati, ma alla fine ci furono diverse diatribe e la storia si è conclusa, ma Gemma non si è fermata e negli anni ha macinato molte conoscenze all’interno del programma. Inoltre, è nota per i continui battibecchi con Tina Cipollari.

La batosta

In una delle ultime puntate di Uomini e Donne, Gemma ha ricevuto un vero e proprio smacco. Infatti, sono tornati in studio Nadia Marsala e Massimiliano Bartolini, i quali si sono conosciuti durante il programma e hanno deciso di proseguire la loro storia d’amore lontani dalle telecamere. Dalla De Filippi sono tornati per raccontare come procede la loro storia nella vita di tutti i giorni.

Gemma non ha applaudito e nemmeno sorriso all’ingresso della coppia in studio.

Questo perché Massimiliano in passato è stato anche corteggiatore di Gemma, ma alla fine ha approfondito la conoscenza con la rivale Nadia. Quest’ultima aveva già raccontato al magazine del programma il bel rapporto con Massimiliano: “Averlo in casa mia è impegnativo… è toscano, un artista dentro e fuori, uno showman. Non so, forse è stato troppo poco nel programma per far capire tutti quanto sia istrionico.

Tra noi è un ridere continuo, dalla mattina alla sera. Chiaro, non siamo due pagliacci, eh!”.

Proprio durante la puntata di cui stiamo parlando ha ribadito come le cose con Massimiliano vadano a gonfie vele: “Lui è impegnativo, è un vulcano, ma se mai deve uscire di casa si sente la sua assenza!”. Gemma deve, quindi, farsene una ragione: la loro relazione procede a gonfie vele e a quanto sembra non c’è niente che possa cambiare le cose.

