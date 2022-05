Scandalo a Uomini e Donne, il cavaliere beccato con un’altra donna. Verrà cacciato?

Un nuovo scandalo sta facendo discutere il pubblico e la produzione di Uomini e Donne, uno dei cavalieri è stato beccato con una donna che non fa parte del programma, questo va contro il regolamento.

Uno dei programmi pomeridiani più seguiti e che più tiene sulle spine i telespettatori è proprio Uomini e Donne, dove la discussione è all’ordine del girono, ma dove non mancano anche grandi passioni e amore, insomma, il programma di cui Maria De Filippi è regina indiscussa coinvolge il pubblico in modo incredibile.

Ma non solo, gli stessi partecipanti, le dame e i cavalieri sono personalmente e intimamente coinvolti, tanto che quando succede uno scandalo si alza un vero e proprio tornado. La stessa Maria si affeziona alle presenze fisse e quando qualcosa non va è palesemente alterata.

Proprio ultimamente una notizia che riguarda la trasmissione sta facendo il giro della rete lasciando scie di persone sconvolte, a essere al centro della polemica uno dei cavalieri per il trovo degli over.

Proprio uno dei protagonisti della trasmissione è stato accusato di avere una relazione sentimentale con una donna che non fa parte di Uomini e Donne, quindi una tresca al di fuori del programma su Canale 5, proprio il cavaliere è stato beccato con le mani nel sacco e la cosa non è passata in sordina.

Il cavaliere e la relazione clandestina fuori dal programma

La notizia che sta circolando in queste ore, che sta destabilizzando la situazione interna del dating show più famoso d’Italia, è che uno dei cavalieri di Uomini e Donne sembra avere una relazione con un’altra donna al di fuori della trasmissione, qualcosa che, come da regolamento del programma condotto da Maria, non è ammissibile

L’uomo di origini napoletane è stato beccato proprio da Maria De Filippi, non sappiamo bene quanti anni abbia quello che è certo è che ha frequentato una donna del programma di 61 anni, con la quale ha da sempre sentito una pesante differenza di età, detto questo è palese che non siano coetanei, ipotizzando che l’uomo possa avere all’incirca una cinquantina d’anni, la frequentazione che ha avuto con la dama del programma è Sara, mentre il cavaliere beccato non è niente di meno che Gianluca.

Gianluca beccato fuori dal programma con una donna

Sarebbe proprio Gianluca il cavaliere ad essere stato beccato fuori dal programma Uomini e Donne in compagnia molto intima di un’altra donna, che però non fa parte del programma, qualcosa che ha creato subito un gigantesco scandalo, tanto che, proprio in diretta è stata fatta la segnalazione in cui si dice di essere stato avvistato mentre baciava una donna più giovane di lui di 40 anni.

Questa notizia ovviamente ha iniziato a scaldare tutte le pagine dei social che trattano di gossip, non di meno si è infiammato Twitter, dove gli utenti si sono subito scagliati contro il cavaliere.

Questa ovviamente non è la prima volta che nella trasmissione arrivano segnalazioni scioccanti capaci di mandare il programma in tilt, proprio dalla produzione di Uomini e Donne vengono mandate in onda queste confessioni per smascherare chi cerca di fare il furbo.

In questa occasione Gianluca è stato pienamente smascherato, ma il pubblico alla fine si è diviso, chi è a favore dell’uomo del trovo over, considerandolo sincero, chi invece gli è andato completamente contro considerandolo solo un arrivista in cerca di notorietà. Chissà se verrà cacciato dal trono e quale sarà la sua sorte.