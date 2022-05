Alessandro Del Piero, siamo arrivati al divorzio? Il retroscena inaspettato con la moglie

Tutti conosciamo Alessandro Del Piero come sportivo, ma della sua vita privata si sa davvero poco, alcune indiscrezioni arrivano da oltreoceano e non sono per nulla rassicuranti.

Uno dei calciatori che ha fatto la storia di questo sport nel nostro Paese è senza ombra di dubbio Alessandro Del Piero, uno degli sportivi più forti di tutti i tempi, nel ruolo di attaccante è da sempre stato legato ai colori della Juventus diventando, nel tempo, iconico personaggio della squadra bianconera.

La carriera di Alessandro Del Piero è incredibile, nel suo curriculum può vantare moltissimi riconoscimenti, tra cui ha vinto 6 scudetti, un campionato di serie B, una coppia Italia, 4 Supercoppe Italiane, 1 Champions League, 1 Coppa Uefa, 1 Coppa Intertoto, 1 Supercoppa Europea, 1 Mondiale per club e la Coppa del Mondo, una delle sue più alte gratificazioni è stata proprio quest’ultima, quando nel 2006 ha alzato la coppa del mondo insieme alla sua squadra, la nazionale azzurra.

Alessandro ha così tanti riconoscimenti sportivi che è impossibile citarli tutti, per esempio è l’undicesimo calciatore con più presenze nella nazionale italiana, è arrivato a ben 91, e si trova al quarto posto per le reti realizzate che sono 27, un record a pari merito con un altro idolo del calcio Roberto Baggio.

Uno sportivo che ha fatto davvero sognare i tifosi della sua squadra ma non solo, apprezzato a livello internazionale proprio per la sua bravura e professionalità, soprannominato “Pinturicchio”, ha deciso di lasciare il mondo del calcio nel 2014, prima però ha voluto fare un paio di esperienze differenti, tra cui nel campionato indiano tra le file del Delhi Dynamos e prima ancora Australia dove per due anni ha militato nel Sydney FC, dopo di che ha appeso le scarpe al chiodo.

Sappiamo davvero tutto a livello sportivo riguardo a Alessandro Del Piero, invece, quando si parla della sua vita privata è tutto un altro discorso, il calciatore ha sempre tenuto molto alla sua privacy essendo un uomo molto riservato, per questo ha distaccato completamente il lavoro, che lo ha visto sulle prime pagine di giornali sportivi a livello mondiale, dalla sua vita privata come marito e padre di famiglia.

Quello che sappiamo su di lui è che dal 2005 è spostato con Sonia Amoruso, una coppia apparentemente stabile dalla quale sono arrivati tre figli, Tobias, Sasha e Dorotea. Solo ultimamente sono arrivate alcune indiscrezioni che vorrebbero i due in una situazione non proprio idilliaca.

Alessandro Del Piero e la moglie Sonia, è crisi?

Quando Alessandro Del Piero ha deciso di chiudere la sua carriera calcistica come attaccante, ha deciso di cambiare completamente vita, addirittura trasferendosi oltreoceano, infatti lo sportivo adesso vive a Los Angeles, in questa città ha deciso di aprire un noto ristorante, il N10, dove molto spesso diventa punto di ritrovo per grandi sportivi, star del cinema.

Da alcuni mesi però sembra che nella vita perfetta di Del Piero di siano alcuni lati bui, e pare proprio che si tratti del suo rapporto con la moglie Sonia, sembrerebbe che i due non siano più legati sentimentalmente da diversi anni, anche se restano legati da una profonda complicità, una questione di cui si è parlato anche nel 2018, a darne notizia proprio il settimanale Chi, in cui si parlava addirittura di divorzio, qualcosa che poi non è accaduto al tempo.

Questo però in perfetta contraddizione con quello che vediamo sui social, dove invece la coppia pubblica foto di famiglia in cui appaiono in perfetta armonia, alcune fonti rivelano che queste servano proprio per mantenere quel costante livello di distanza tra la realtà della loro vita privata e la lente sempre vigile del gossip, celando la parte oscura dietro alcuni scatti felici.

Non essendo arrivate confessioni ufficiali sulla situazione sentimentale dei due, possiamo solo ipotizzare che le fonti vicine alla coppia abbiano informazioni che hanno voluto solo divulgare fino a un certo punto, rispettando il volere dei diretti interessati nel non volersi esporre per chiarire la situazione.