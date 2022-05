Raffaella Fico confessione piccante: “Va fatto tutti i giorni…”. Retroscena inaspettato

Raffaella Fico ha fatto una confessione davvero piccante e inaspettata che ha lasciato tutti senza parole. Ecco di cosa si tratta.

Raffaella Fico è una delle showgirl e ballerine che ha raggiunto maggiore successo e gradimento da parte del pubblico televisivo. Come molte altre prima e dopo di lei anche Raffaella ha raggiunto la notorietà grazie alla partecipazione al Grande Fratello e ha fatto parlare di sé per via della relazione con il calciatore Mario Ballotelli. Di recente ha fatto una dichiarazione piccante che ha lasciato tutti senza parole. Per la bella Raffaella, la carriera è cominciata nel 2007, quando vinse il famoso concorso di bellezza Grand Prix che l’ha introdotta nel mondo dello spettacolo. Successivamente a questa esperienza è stata poi selezionata per partecipare al reality di punta della Tv italiana, Grande Fratello, venendo eliminata nel corso della decima puntata con il 44% dei voti. In quegli anni, la donna ebbe un sacco di esperienze di notevole importanza tra le quali quella di inviata del programma Lucignolo.

La rivista Be!Magazine la inserì al primo posto nelle dieci ragazze più belle del mondo (Under 21). Inoltre cominciò a fare esperienza nel ruolo di valletta e ballerina, come avvenne nel programma di Piero Chiambretti Grand Hotel Chiambretti, in onda su Canale 5.

A soli diciannove anni fece scalpore con la notizia di aver messo all’asta la sua verginità, notizia che fu smentita successivamente dalla stessa che nel 2018 spiegò come tutto quello fosse una farsa: “Avevo solo diciannove anni, non conoscevo bene l’ambiente dello spettacolo, il mio entourage mi aveva consigliato di raccontare quella cosa per far parlare di me”.

La vita sentimentale di Raffaella Fico

Raffaella è stata legata sentimentalmente al calciatore Mario Ballotelli, da cui è nata la piccola Pia nel 2012. Questa vicenda però non è stata così romantica dal momento che all’inizio il calciatore non riconobbe la figlia come propria e lo avrebbe fatto solo due anni dopo.

Raffaella in merito a questa vicenda espresse un’opinione con queste parole: “Mario per me è un irresponsabile. A un certo punto non si è più interessato di niente, né di me, né di nostra figlia. Fino a prova contraria lui con me si doveva sposare.

Questo era il nostro progetto, la nostra volontà. A Mario ho mandato messaggi dalle 15, quando sono iniziate le prime contrazioni, fino alle 18,30, quando sono entrata in sala parto. Sono uscita e gli ho rimandato i messaggi, subito dopo che Pia era nata. Solo a mezzanotte e mezza suona il mio telefono. “Mario?”. “Eh?”, mi dice. “Io ho partorito”. Ah, ok. A me non interessa”.

Sono parole davvero molto forti quelle della show girl e sicuramente il comportamento di Balotelli non è stato apprezzato da nessuno, una caduta di stile su tutti i fronti. Oggi, però, sembra che la donna abbia ritrovato la serenità con un altro uomo.

Le confessioni piccanti

Raffaella Fico avrebbe però ritrovato la serenità e l’amore con Piero Neri. I due si sono conosciuti tramite amici in comune e in un’intervista fatta a Le Iene, sembra che la donna si sia lasciata andare a delle confessioni davvero piccanti circa i loro rapporti intimi.

Nel dettaglio Raffaella avrebbe confessato, anche con una certa ironia, quanto segue: “Piero per stare con me sa che va fatto tutti i giorni…”. I due si dichiarano molto focosi e svelano il posto più strano in cui l’hanno fatto: “Dal dentista”, rivelano divertiti.

La donna dichiara si essere molto esigente, e confessa qual è la loro posizione preferita: “Il cammello”. Entrambi si impegnano a far si che l’uno sia l’ultimo partner sessuale dell’altro e lui confessa: “E’ un grande impegno, ma sì”.