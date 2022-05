Scoop Mara Venier, la confessione fatta da Fazio, “Siamo stati amici…”

Proprio Mara Venier ha lanciato uno scoop durante la chiacchierata al famoso tavolo di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa, il conduttore ha subito preso la palla al balzo per farla parlare.

Una delle donne dello spettacolo più amate del nostro Paese è Mara Venier, con la sua verve, la sua grinta e simpatia ha catturato il cuore degli italiani che affettuosamente ormai la chiamano zia Mara. La sua carriera è straordinaria, tanto che prossimamente la vedremo al timone di Domenica In show, sarà una vera festa per Mara dove si celebrerà il trentesimo anno della storica trasmissione Rai che la vede madrina indiscussa.

La sua carriera inizia come attrice, ma ben presto passa al piccolo schermo alla guida del Cantagiro, il suo amore per l’amata trasmissione inizia ben presto, infatti tra il 1993 e il 1994 conduce Domenica In al fianco del collega Luca Giurato.

In seguito Mara Venier decide di passare alla concorrenza, ovvero arriva sulle reti Mediaset dove guida con grinta Donna sotto le stelle e Ciao Mara, ma il suo amore per mamma Rai si fa sentire, così ci ritorna per prendere le redini di Fantastica italiana insieme a Massimo Lopez.

Anche la vita privata di zia Mara ha sempre interessato molto l’opinione pubblica, in passato è stata sposata con Francesco Ferracini, dalla loro relazione è nata la sua primogenita, in seguito è arrivata una delle relazioni più chiacchierate del mondo dello spettacolo, quella con Jerry Calà, tra i due ancora oggi c’è un profondo legame di stima reciproca, in diverse occasioni hanno dichiarato di essere molto amici.

Però il suo cuore adesso è di un altro uomo, si tratta di Nicola Carraro, con cui ha una relazione stabile e felice.

Ma proprio poco tempo fa, durante un’intervista da Fabio Fazio, Mara ha lanciato uno scoop che nessuno si sarebbe aspettato su un suo vecchio amore. Ecco di cosa si tratta.

Lo scoop sul vecchio amore di Mara

La stessa Mara Venier, durante una chiacchierata al tavolo di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa ha lanciato uno scoop da lasciare tutti a bocca aperta. Tutto è iniziato con la solita ironia che contraddistingue la famosa presentatrice, Fazio ha mandato un video con alcuni filmati dove si vedeva la bella Mara intenta a fare le pulizie di casa, così per scherzare tra i due, il presentatore le ha regalato un secchio delle pulizie tutto glitterato, con tanto di paletta, ciabatte, detersivo e piumino.

Mara, che è una donna molto spiritosa e autoironica ha subito colto la palla al balzo per dare una spolveratina al collega. Durante l’intervista ovviamente si è parlato anche delle anticipazioni di Domenica in Show, ed è proprio qui che ad un certo punto Mara ha iniziato a raccontare di Renzo Arbore e del fatto che le abbia portato una sorpresa durante la prima puntata, nel raccontare l’episodio la stessa rivela, “è un nostro carissimo amico, beh con me è stato più di un amico”.

Questa frase non è passata inosservata soprattutto alle attente orecchie di Fazio che non ha perso occasione per ribadire la questione chiedendole direttamente, “se dici che è stato solo un amico è uno scoop, se eravamo solo amici…”, ovviamente stuzzicando la Venier e incuriosendo il pubblico.

Così Mara ha continuato il racconto dicendo che è stato proprio Renzo a portarla in televisione, per questo per lei è molto più di un amico e sarà un ospite d’onore della serata, proprio con Arbore la famosa conduttrice ha avuto una lunga e importante storia d’amore che è finita nel 1997, i due adesso sono in ottimi rapporti e sono legati da una profonda amicizia, ma niente di più.