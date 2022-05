Il naufrago cacciato dall’Isola dei Famosi, “Mi hanno buttato fuori”. È polemica accesa

Uno dei concorrenti tra i più amati dal pubblico di questa edizione dell’Isola dei famosi ha deciso di rompere il silenzio e “denunciare” l’accaduto attraverso i suoi social. Le parole sono forti.

In questa edizione dell’Isola dei Famosi non si può stare tranquilli nemmeno un attimo, un naufrago è stato buttato fuori dal programma condotto da Ilary Blasi, il retroscena scioccante ha lasciato il web interdetto, e non solo.

Proprio uno dei protagonisti di questa edizione del reality al limite della sopravvivenza è stato cacciato e la notizia sta facendo il giro del web, proprio lui, amatissimo dal pubblico sta facendo ritorno dopo la sua permanenza in Honduras, è lo stesso protagonista della storia a rivelare sui social quello che è accaduto per confrontarsi proprio con i suoi tanti follower che sono rimasti sconvolti dalla notizia.

Ecco che cosa è successo, naufrago cacciato

In queste settimane, o sarebbe meglio dire, da quando è iniziato il reality tra i più amati della televisione italiana, l’Isola dei Famosi, ne sono successe davvero di tutti i colori e le dinamiche si stanno facendo sempre più tese all’interno del gruppo dei naufraghi.

Soprattutto perché non sono mancati, abbandoni, eliminazioni a sospesa ma anche terribili infortuni che hanno tenuto con il fiato sospeso non soltanto il pubblico da casa, ma gli stessi concorrenti che stanno vivendo momenti parecchio concitati, questo anche perché adesso il tempo di permanenza inizia a farsi sentire sulle loro spalle e i naufraghi iniziano a essere stanchi, nervosi e molto spesso affamati. Questa condizione ovviamente fa scatenare delle situazioni particolarmente agitate e stressanti.

La polemica del naufrago cacciato

Ilary Blasi non ha un attimo per rilassarsi con questa estenuante edizione, con lei nemmeno l’inviato speciale Alvin che deve cercare di mantenere gli equilibri il più stabili possibili, e non è affatto semplice, infatti è proprio capitato che uno dei naufraghi ha rivelato una notizia davvero scioccante che sta facendo molto discutere, anzi adesso possiamo definirlo un ex naufrago tra i più amati di questa edizione, le sue parole hanno alzato un vero e proprio polverone, ecco che cos’è successo.

Chi è il naufrago dello scandalo?

Il naufrago è stato costretto ad abbandonare l’Isola e non senza polemiche, senza dubbio si trattava di uno dei più apprezzati di questa edizione, ma nonostante il grande affetto che gli è stato riservato, è arrivata comunque la sua uscita e come se non bastasse poco prima ad andarsene dal reality era stata proprio sua moglie.

Avrete quindi capito che stiamo parlando di Clemente Russo, l’ex pugile italiano ha deciso di parlare attraverso i suoi canali social per esprimere il suo pensiero e questo ha portato a enormi polemiche, soprattutto per le parole che ha deciso di rivolgere verso i suoi compagni d’avventura.

Lo stesso, durante il confronto con i suoi follower ha deciso di rivelare il concorrente che considera il più falso di questa edizione e secondo la sua esperienza appena vissuta si tratterebbe di Nicolas Vaporidis, il noto attore, altro personaggio molto apprezzato dal pubblico.

Ma quello che davvero ha fatto molti discutere sono state le sue affermazioni a seguire, lanciando una palese frecciatina rispetto alla sua uscita, a chi ha orecchie per ascoltare, lo stesso ha detto, “Ragazzi ce l’avete fatta, ci siete riusciti a buttarmi fuori adesso fatemi vedere quanto valete da soli”.

La reazione dei naufraghi a queste parole potrebbe essere davvero inaspettata e potrebbero nascere dei retroscena piuttosto tesi, visto che Russo è convinto che ci sia stato un complotto contro di lui per cacciarlo del gioco.