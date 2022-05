Che fine ha fatto Anna Maria Barbera, la comica ‘sconsolata’ di Zelig? Ecco cosa è successo

Vi ricordate di Anna Maria Barbera meglio conosciuta come “Sconsolata”? La famosissima comica di Zelig non si vede più in TV da alcuni anni: ecco perché.

Sconsolata, nome d’arte di Anna Maria Barbera, è diventata molto famosa per il pubblico televisivo italiano nei primi anni 2000 grazie alla partecipazione a Zelig. Nel noto programma comico in onda su Canale 5 ha intrattenuto per anni i telespettatori con i suoi sketch e le risate non sono di certo mancate.

Anna Maria Barbera è di Torino e interpretava un personaggio del sud raggiungendo il successo nel noto programma di comici Zelig. Il programma sulla comicità di maggiore successo in Italia.

Parallelamente al successo di Zelig, ha condotto nel 2003 Scherzi A Parte insieme a Teo Teocoli e Manuela Arcuri. Nel 2004, invece, ha affiancato Luca Laurenti in alcune puntate di Striscia La Notizia.

La sua comicità, inoltre, è stata apprezzata anche in alcuni film come: Il paradiso all’improvviso, Christmas in love, Eccezzziunale veramente – Capitolo secondo… me, Matriomonio alle Bahamas, Matrimonio a Parigi e La coppia dei campioni.

Tra il 2011 e il 2020, però, è apparsa raramente in TV e solamente nell’autunno del 2021 è tornata proprio a Zelig nel format di quattro puntate organizzato per il venticinquennale della prima trasmissione.

Per anni si è vociferato di come dietro la scelta di non apparire più in TV ci fossero motivazioni legati ad una malattia. La comica, però, non ha mai confermato ufficialmente tutti i rumors al riguardo, tuttavia ha parlato nel 2019 di un “momento no” della sua vita.

Anna Maria Barbera, il motivo del suo allontanamento

Nel 2019, Anna Maria Barbera è stata ospite di Mara Venier nel salotto di Domenica In, dove ha raccontato di aver vissuto un periodo molto difficile nella sua vita: “Ho affrontato un periodo difficile il peggio è passato e non voglio più parlarne. Il problema è fare i conti con la sofferenza quando c’è un’assenza. Nel rispetto di tutti e della mia mamma, che tira avanti, io devo stare attenta a quello che dico”.

Nell’intervista “Sconsolata” ha avuto modo anche di parlare di sua figlia Charlotte: “Fa l’attrice anche lei. Spero che sia serena, che sia felice, come tutte le mamme, cosa puoi sperare, che possa sentirsi realizzata: la famiglia, la maternità, che non si sciupi. Lei si è laureata, è una ragazza che si impegna, non cerca mai scorciatoie, talento ne ha tantissimo”.

Anna Maria, in un’intervista al settimanale Gente, dichiarò di aver lasciato il padre di Charlotte, in quanto quest’ultimo non aveva nessuna intenzione di avere una figlia: “Quando sono rimasta incinta, il mio uomo voleva solo me. L’ho lasciato per avere lei”.